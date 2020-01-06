En Çok Kazanan Oyunlar – 2019

Oyun sektörü her geçen gün büyürken oyunlarda yapımcılarını zengin ediyor. Araştırma verileri yayınlandı ve 2019’un en çok kazanan oyunları çeşitli kategoriler için belli oldu. Dikkat çeken husus en çok kazananların f2p yani oynaması ücretsiz oyunların olması. Bununla birlikte ücretli oyunlarda belirli bir düşüş yaşanıyor çünkü son zamanlarda ücretli oyunların piyasaya çıkmasında %5 azalma var. Bununla birlikte bu veriler sadece dijital kopya satışlarından derlenmiştir.

En çok kazanan ücretsiz oyunlar

Fortnite – 1.8 milyar dolar

Dungeon Fighter Online – 1.6 milyar dolar

Honour of Kings – 1.6 milyar dolar

League of Legends – 1.5 milyar dolar

Candy Crush Saga – 1.5 milyar dolar

Pokemon Go – 1.4 milyar dolar

Crossfire – 1.4 milyar dolar

Fate/Grand Order – 1.2 milyar dolar

Game for Peace – 1.1 milyar dolar

Last Shelter: Survival – 1.1 milyar dolar

En çok kazanan ücretli oyunlar

FIFA 19 – 786 milyon dolar

Call of Duty: Modern Warfare – 645 milyon dolar

GTA 5 – 595 milyon dolar

FIFA 20 – 504 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops 4 – 487 milyon dolar

NBA 2K19 – 370 milyon dolar

The Division 2 – 370 milyon dolar

Rainbow Six Siege – 358 milyon dolar

Borderlands 3 – 329 milyon dolar

The Sims 4 – 311 milyon dolar

Ücretsizlerde lidere baktığımız zaman Fortnite’ı görüyoruz. Piyasada daha çok sükse yapan Pubg’nin bu listede olmamasının sebebi ücretli olması. Bu sebeple bir daha ortaya çıkıyor ki ücretsiz oyunlar her zaman daha çok kazanıyor.