En Çok Kazanan Oyunlar – 2019

Oyun sektörü her geçen gün büyürken oyunlarda yapımcılarını zengin ediyor. Araştırma verileri yayınlandı ve 2019’un en çok kazanan oyunları çeşitli kategoriler için belli oldu. Dikkat çeken husus en çok kazananların f2p yani oynaması ücretsiz oyunların olması. Bununla birlikte ücretli oyunlarda belirli bir düşüş yaşanıyor çünkü son zamanlarda ücretli oyunların piyasaya çıkmasında %5 azalma var. Bununla birlikte bu veriler sadece dijital kopya satışlarından derlenmiştir.
En çok kazanan ücretsiz oyunlar
- Fortnite – 1.8 milyar dolar
- Dungeon Fighter Online – 1.6 milyar dolar
- Honour of Kings – 1.6 milyar dolar
- League of Legends – 1.5 milyar dolar
- Candy Crush Saga – 1.5 milyar dolar
- Pokemon Go – 1.4 milyar dolar
- Crossfire – 1.4 milyar dolar
- Fate/Grand Order – 1.2 milyar dolar
- Game for Peace – 1.1 milyar dolar
- Last Shelter: Survival – 1.1 milyar dolar
En çok kazanan ücretli oyunlar
- FIFA 19 – 786 milyon dolar
- Call of Duty: Modern Warfare – 645 milyon dolar
- GTA 5 – 595 milyon dolar
- FIFA 20 – 504 milyon dolar
- Call of Duty: Black Ops 4 – 487 milyon dolar
- NBA 2K19 – 370 milyon dolar
- The Division 2 – 370 milyon dolar
- Rainbow Six Siege – 358 milyon dolar
- Borderlands 3 – 329 milyon dolar
- The Sims 4 – 311 milyon dolar
Ücretsizlerde lidere baktığımız zaman Fortnite’ı görüyoruz. Piyasada daha çok sükse yapan Pubg’nin bu listede olmamasının sebebi ücretli olması. Bu sebeple bir daha ortaya çıkıyor ki ücretsiz oyunlar her zaman daha çok kazanıyor.
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