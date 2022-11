WhatsApp Profilime Kimler Baktı? – WhatsApp Profiline Bakanları Görme [2022]

WhatsApp, tüm dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılan bir çevrimiçi mesajlaşma ve görüşme uygulaması. Ücretsiz olması ve sorunsuz çalışması nedeniyle oldukça popüler olan bu uygulamada birçok kişi tarafından merak edilen WhatsApp profilime kimler baktı konusunu ele alacağız. WhatsApp profile bakanları görmek mümkün mü? WhatsApp profilime kim kaç kere baktı? WhatsApp konuşma penceresi açanı görme gibi merak edilen konulara madde madde değineceğiz. Hadi başlayalım!

WhatsApp profiline bakanları görmek mümkün mü?

WhatsApp uygulamasının kendi özellikleri arasında profile bakanları görme ya da profil fotoğrafına bakanları görme gibi bir özellik yer almıyor. Bu işlem için geliştirilmiş resmi bir yardımcı uygulama da bulunmuyor. WhatsApp profilinize bakanları görmek için 3. taraf geliştiriciler tarafından yayınlanmış bazı uygulamalar bulunuyor. Ancak bu uygulamalar kişisel verilerinizin ve telefonunuzun güvenliğini tehdit edebilir. İçeriğin devamında WhatsApp profile bakanları görme uygulamalarını sizler için tanıtacağız.

WhatsApp profilime kimler baktı nasıl görürüm?

Bir üst başlıkta da belirttiğimiz gibi WhatsApp’ın resmi sürümünde bu tür bir özellik yer almıyor. Profili ziyaret eden kullanıcıları görebilmek için Android ve iOS işletim sistemlerine yönelik geliştirilmiş bazı uygulamalar bulunuyor. Bazı kullanıcılar tarafından yapılan testlerde bu özelliklerin büyük ölçüde sonuç verdiği belirtiliyor. Ancak tekrar hatırlatalım; bu uygulamalar güvenli olmayabilir, uygulamaları telefonunuza indirdiğinizde verileriniz çalınabilir.

WhatsApp profilime kimler baktı uygulaması

WhatsApp profiline bakanları görmek için geliştirilmiş 2 farklı Android ve iOS uygulaması bulunuyor. Bunlar; WhatsApp Plus ve Wrevealer uygulamaları.

WhatsApp Plus ile WhatsApp profiline bakanları görme

WhatsApp profilini ziyaret edenleri görmek için kullanılan en popüler uygulama WhatsApp Plus. Google Play Store’da yer almayan, yalnızca apk dosyası olarak indirilip yüklenebilen uygulama hakkında tüm detaylara WhatsApp Plus Apk [2022] – WhatsApp Plus Nedir? Güvenli mi? Özellikleri başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Plus Apk ile WhatsApp profiline bakanları görüntülemek için şu adımları takip edin;

Uygulamayı yükledikten sonra Main – Chats menüsüne giriş yapın. Açılan ekranda 2.5 etiketine sahip Contact Online Toast seçeneğine dokunun. Bir sonraki açılan ekranda 2.5.1 etiketine sahip Show Contact Online Toast seçeneğini aktifleştirin. Aşamaları tamamladıktan sonra uygulama WhatsApp profilinize giren kişileri kayıt altına almaya başlayacaktır. Uygulamada yer alan Open log aracı ile WhatsApp profilime kimler baktı sorunuza cevap bulabilirsiniz.

Wrevealer ile WhatsApp profiline bakanları görme

Wrevealer, iOS için geliştirilmiş bir bir yardımcı WhatsApp uygulaması. Uygulamayı indirdiğinizde 24 saat içinde WhatsApp profiline girenleri görme işlemi yapabiliyorsunuz. Sonrasında kullanmaya devam edebilmek içinse ücret ödemeniz gerekiyor. iPhone için WhatsApp profile bakanları görme uygulaması olan Wrevealer’ın 1 aylık lisansı 10 dolar, 6 aylık lisansı 51 dolar ve 1 yıllık lisansı da 84 dolara satılıyor.

Wrevealer ile WhatsApp profilime kimler baktı görmek için şu adımları takip edin;