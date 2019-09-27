Sitelerden Gelen Bildirimleri İptal Etme

Bu yazımızda sizler için internet sitelerinden gelen bildirimleri 3 farklı tarayıcı için nasıl iptal edersiniz göstermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere internet siteleri siz bilgisayarınızla sörf yaparken kendilerinde gerçekleşen değişiklikleri yeni haberleri doğrudan size bildirim olarak atmak istiyor. Bunun için sizlerden izin alıyor. Muhtemelen sayfanın sol üstünde görülen izin ve kısmından izin verdiniz. Ama sonradan pişman oldunuz. Nasıl iptal edeceksiniz?

Bildirimleri iptal etme

Chrome için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz;

3 noktaya tıklayın.

Ayarlar satırına girin.

Gelişmiş ayarlardan devam edin.

Gizlilik ve güvenlik kısmında site ayarları

Bildirimler kısmına girin.

Bu kısımda izin verilen ya da reddedilen bütün site bildirim talepleri görülebilir. Değişikliği buradan yapabilirsiniz.

Firefox için bildirim ayarlarını aşağıdaki gibi düzenleyin;

3 çizgi ve seçenekler

Gizlilik ve güvenlik kısmına girin.

İzinler kısmına girin.

Burada bildirimler kısmından gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Microsoft Edge için ayarlar;