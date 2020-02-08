Spotify Facebook Bağlantısı Yapma

Spotify, dünyanın en çok kullanılan müzik platformu olarak biliniyor. Abonelik sistemi ve ücretsiz sistemi bulunan platformu sosyal medya hesabınıza bağlayarak daha fazla özellik kazanabilirsiniz. Hesabınızı Facebook ile entegre ettiğiniz zaman neler kazanırsınız bir bakalım;

Arkadaşlarınıza ne dinlediğinizi gösterebilirsiniz. Basit bir şekilde şarkıyı Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ne dinlediğini görebilirsiniz.

Bunun gibi ayrıcalıkları edinmek için Spotify hesabınızı Facebook hesabınızla entegre edin. Bunun için aşağıdaki yöntemi uygulayın.

Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Spotify uygulamasına girin. Ayarlar kısmına girin. Sosyal kısmından Facebook’a bağlan kısmını tıklayın. Daha sonra açılan sayfalarda izinleri verin ve bağlantıyı tamamlayın.

Facebook ile Spotify hesabınızı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bağlandıktan sonra Spotify üzerinden Facebook arkadaşlarınızı görebilir, onların ne dinlediğini görebilir ve onların listelerine erişebilirsiniz. Biriyle liste paylaşmanın en kolay yolu da Facebook bağlantısını yapmaktır.