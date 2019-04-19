Xiaomi Kullanıcıları Game Turbo’yu Bekliyor

Game Turbo, Xiaomi’nin BlackShark modelleriyle geliştirilen Xiaomi’nin hali hazırda var olan Game Booster özelliğidir. Bir çok Xiaomi telefonda Game Booster var. Güvenlik uygulaması içerisinde yer alan oyun hızlandırıcının gelişmiş hali Game Turbo yakın zaman içinde bir çok cihaza gelecek. Global rom beta sürümünde denenen özellik şimdiden Poco F1 modeline geldi.

Poco F1’de Game Turbo kendine özgü bir tasarıma sahipken diğerleri için varsayılan bir görünüm olacak. Peki nedir bu Game Turbo?

Game Turbo bütün oyunları isterseniz uygulamaları ekleyebileceğiniz ikinci bir arayüz. Buraya oyunlar otomatik eklenir. Yaptığınız ayara göre herhangi bir oyun buraya eklendiyse başlatıldığında telefon oyun modunda başlar. Oyun modunun bir çok avantajı bulunur. Örneğin bildirimler ekranda görünmez, arka planda başka bir uygulama çalışmaz, internet kullanımı sadece o oyun için öncelik verilir. Bunun gibi oyun deneyimini arttıracak özellikler gelişmiş şekilde yakın zaman içinde bir çok Xiaomi cihazında olacak.

Yeni güncellemeyle Game Turbo’nun en önemli özelliklerinden birisi de yüzen pencerede diğer uygulamaları oyun üzerinde kullanabilmek olacak. Oyunda iken Chrome’dan bir şey arayabilirsiniz. Ya da oyun oynarken Whatsapp mesajlarına cevap verebilir ya da grubunuzla konuşabilirsiniz.