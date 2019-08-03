Temassız Ödeme Nedir Nasıl Kullanılır?

Kredi kartları hayatımızda önemli bir yere sahip. Bir çok kişi nakit parası olmasına rağmen alışverişlerde kredi kartı kullanıyor. Bir çok kişi büyük bir hata yaparak parası olmadığı halde kredi kartı harcaması yapıyor. Hemen hemen herkeste bir kredi kartı var. Kredi kartı ayrıca hızlı bir şekilde alışveriş yapmak için de oldukça ideal bir yöntem.

Temassız kredi kartları

Bazı kredi kartlarında temassız özelliği bulunuyor.

Görselde de görüldüğü üzere sinyal benzeri çizgilerle gösterilen bu özellik, kartın temassız özelliği olduğu anlamına geliyor. Bu özellik kartı pos makinesine sokmadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Temassız ödeme

Bunun için hem kartınızın hem de pos makinenizin temassız ödeme özelliği olması gerekiyor. Büyük marketlerin çoğunda bu özellik bulunuyor. Örneğin bir marketler zincirinden alışveriş yaptınız ve ödeme yapacaksınız. Eğer yüksek bir para tutmuyorsa temassız ödeme yapıp şifre girmeden geçebilirsiniz.

Son gelen haberlere göre temassız ödeme üst limiti 120 tl ye yükseltildi. Yani temassız ödemeyle 120 tlye kadar ödemeniz mümkün. Bu da çoğu alışverişinizde temassız ödeme kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Temassız ödeme, herhangi bir şifre gerektirmediğinden miktarlar küçük tutuluyor. Çünkü kartınızı kaybettiğiniz zaman bulan kişi 120 liraya kadar kartınızdan alışveriş yapabilir. Lakin internet bankacılığı hesabınızdan bu tutarı değiştirmeniz çoğu banka için mümkün.