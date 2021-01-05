En iyi tansiyon aleti tavsiye listemize başlamadan önce “Tansiyon nedir?”, “Yüksek Tansiyon”, “Düşük Tansiyon” gibi konular için açıklama yapalım.

Tansiyon, kalbin attığı andaki basınç ile kalp kasının gevşemesiyle arterlerde oluşan basınç değerleridir. Yüksek tansiyonda; baş ağrısı, çarpıntı, kulaklarda çınlama ve burun kanaması gibi belirtiler meydana gelebilir. Düşük tansiyonda ise; baş dönmesi, baygınlık hali ve halsizlik gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bütün bu belirtiler, kontrol altına alınmadığı sürece çok ciddi sağlık sorunlarına yola açabilir. Bu nedenle, tansiyon hastasıysanız ya da herhangi bir belirtiyle karşılaştıysanız tansiyonunuzu düzenli olarak ölçmeniz ve değerlerinizi kaydetmeniz son derece önemli.

Biz de bu önemli konuda sizlere yardımcı olabilmek adına, en iyi tansiyon aletlerinden oluşan bir liste hazırladık.

Omron M2 Basic HEM-721J-E Tansiyon Aleti

Tansiyon aleti tavsiye listemize ilk olarak, dijital tansiyon aletleri arasında en popüler marka olan Omron’un M serisiyle başlıyoruz. Üst koldan ölçüm yapan bu model, normal ve geniş kollar için uygun bir manşete sahip. Intellisense teknolojisi sayesinde, ölçümden sonra otomatik basınç tahliye valfi ile kol bandının inmesini sağlıyor. Ek olarak, düzensiz kalp ritmini tespit ederek size bildiriyor. 4 adet pille çalışıyor ve yaklaşık 300 ölçüm yapabiliyor.

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Kullanıcı Yorumu: Tansiyon aleti alınacaksa Omron marka olarak fiyatının en iyisi bu. Sadece alırken kol ölçüsüne bakıp alınmasını öneririm. Her kola göre uygun değil.

Omron M2 HEM-7121-E Tansiyon Aleti

M2 HEM-7121-E modelini, M2 Basic HEM-711J-E modelinden ayıran başlıca özellik, 30 hafızalı olması. Böylece ölçümlerinizi hafızaya alabilir ve sonradan kontrol edebilirsiniz. Eğer büyük boy kolluğa ihtiyaç duyarsanız, ayrıca tedarik edebilirsiniz. Uzmanların tansiyon aleti tavsiyelerinde en çok yer verdiği cihazlardan biridir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Sağlık ocaklarında da kullanılan ürün bu. Kalp hastası babam ve tansiyon hastası annem için aldım. Sabah akşam ölçülüyoruz. Ürün 4 adet ince pil ile çalışıyor. 1 kişi için kayıt edebiliyorsunuz ölçümleri. Kayıt etmek istemezseniz etmiyorsunuz. Örnek babam ölçümlerini kayıt ediyor annem etmiyor, böylece karışmıyor. Ritim bozukluğu varsa onu da söylüyormuş cihaz kullanım kılavuzunda yazmışlar. Sadece biraz geç geldi.

Acura AC-9080 Tansiyon Aleti

Geniş ve uzun manşeti sayesinde tansiyonunuzu kolay, hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilirsiniz. 199 adet geçmiş ölçümlerinizi görebileceğiniz büyük bir hafızaya sahip. Ayrıca, geniş LCD ekranındaki yazıları rahatlıkla okuyabilirsiniz. 1 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ölçümü pratik ve doğru olduğunu düşünüyorum. İçerisinde 4 adet kalem pil ile geldi. Paketlenmesi gayet güzeldi ve 1 gün sonra elime ulaştı. Gayet memnun kaldım ve anneme de sipariş verdim.

Life Net Medikal WBP101 Tansiyon Aleti

Alarm sesi özelliğiyle uyarılarda bulunan bu model, aynı zamanda düzensiz kalp atışı ritmi ve kan basınç göstergesine de sahip. 30 adet hafıza kaydını saklayabiliyor. Uygun fiyatlı bir tansiyon aleti tavsiyesi arıyorsanız, bu model sizin için pratiklik ve hafıza açısından yeterli olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet güzel bir ürün. Hayatımda ilk defa tansiyon ölçtüm. Çok kolay oldu. İçindeki kullanma talimatında her şeyi tarif ediyor. 2 kullanıcının ayrı ayrı ölçümleri akılda tutabiliyor. Sesli değil tek sıkıntı o. Pille çalışıyor. İçinden pil de çıktı paketin. Usb girişi de var fakat onu henüz kullanmadım.

Omron M3 Comfort HEM-7155-E Tansiyon Aleti

Eğer satın alacağınız tansiyon aleti, iki farklı kişi tarafından kullanılacaksa bu modeli tavsiye ediyoruz. Ortalamanın üstünde bir fiyat sahip, fakat bu model sayesinde ölçüm sonuçlarınızı karıştırmadan depolayabilir ve bireysel olarak kendi ölçümlerinizi takip edebilirsiniz. Bir kişi için 60 hafıza kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, ölçümlerinizi en doğru şekilde yapabilmeniz için akıllı manşet özelliği taşıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Omron kalitesi tartışılmaz. Kol kısmının kalıbı sayesinde tek başına ölçüm yapmak oldukça kolay. Kolum ince olduğu için tansiyon aletleri genelde pek oturmaz ve tekrar ölçüm yapmam gerekir, bunda hiç sorun yaşamıyorum.

Braun Exactfit 1 BUA5000 Tansiyon Aleti Tavsiye

Kesinliği klinik olarak kanıtlanan bu modelin, 22-42 cm standart bir manşeti bulunuyor. Büyük ve kolaylıkla okunabilen bir ekrana sahip. Ek olarak kan basıncınızı takip edebilmeniz için, Braun Healthy Heart uygulamasından manuel olarak giriş yapabilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Üst modelini kullandım, bunu da beğendim. Ölçümü sağlıklı. Manşonu gayet kaliteli.

PlusMed PM-A01S Tansiyon Aleti

Tansiyon aleti tavsiye listemizde manuel bir tansiyon aletine de yer vermek istedik. Ölçüm, manşet ve stetoskop dinleme yöntemiyle yapılıyor. Bu özellik sayesinde, daha güvenilir bir sonuç elde ediyorsunuz. Kutunun içerisinde bulunan saklama kılıfıyla birlikte muhafaza edebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tam bir fiyat/performans ürünü, tavsiye edilir.

Braun Exactfit 3 BUA6150 Tansiyon Aleti

Renk kodlarıyla, tansiyon seviyesi yorumlamanızı kolaylıkla yapabileceğiniz gelişmiş bir ekranı bulunuyor. S/M ve L/XL olmak üzere iki farklı kol manşetiyle birlikte geliyor. Öne çıkan özelliği ise, son üç ölçümün ortalamasını görebiliyorsunuz. Ayrıca, iki farklı kişi için oluşturulmuş 40’ar ölçüm hafızasına sahip. Çok fonksiyonlu ve uygun fiyatlı bir tansiyon aleti tavsiyesi.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Muhteşem ürün gerçekten yorumlardaki gibi. Ölçüm yaparken kolu sıkmıyor ve 2 beden olması avantaj çünkü kilolu olanlar sıkıntı yaşıyor zayıf olanlar da sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden kullanım açısından da rahat bir ürün. Kitapçığı okuyarak uygulama yaparsanız ilk kullanımda hiç zorlanmazsınız. Bir de Duracell pil geliyor. Kargom da çok hızlı ve güzel paketlenmişti. Satıcıya da teşekkürler kargoya da.

Omron RS1 HEM-6120-E Tansiyon Aleti

Sıradaki tansiyon aleti tavsiyemiz, tansiyonunuzu bilekten ölçebileceğiniz kolay kullanımlı ve taşınabilir bir cihaz. Tüm beden tipleri için uygun. Cihazı bileğinize geçirip kalp hizasında tutarak ölçümünüzü pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hafızasında, sadece en son yaptığınız ölçümü görebiliyorsunuz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiziksel olarak küçük olması bence çok güzel ve sonuçlar tamamen doğru Omron farkını yine ortaya koymuş.

Medisana MTM 48670 Tansiyon Aleti Tavsiye

Alman tasarımına sahip bu kol tipi dijital ölçme cihazı, ölçümünüzü WHO değerlendirme sistemine göre renk skalası ile derecelendiriyor. Düzensiz nabzınızı algılayabiliyor ve sizi uyarıyor. Ayrıca, iki farklı kullanıcının her biri için 90 hafıza kaydını saklayabiliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Başta bir kurulum yapmanız gerekiyor tarih saat vs. gibi. Kılavuz sayesinde çok basit 2 kişi ayrı olarak kayıt tutabiliyorsunuz. Kullanımı da çok basit koluna tak ve düğmeye bas bu kadar. Yeşil sarı ve kırmızı çizgiler sayesinde tansiyonunuzun hangi sınırda olduğunu da görebiliyorsunuz. Tavsiye ederim çok başarılı bir ürün çantası da mevcut.

Microlife BP 3AS1-2 Tansiyon Aleti

Hemşire tipi olarak sınıflandırılan bu model, koldan ölçen yarı otomatik bir tansiyon aleti tavsiyemiz. Ekranı okuma zorluğu çeken kullanıcılara özel, büyük karakterlere ve gayet uygun bir tasarıma sahip. Microlife markası, uzun ömrü ve sağlamlığıyla birlikte 3 yıl birebir değişim garantisi de sunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bir hemşire olarak anneme sadece dijital tansiyon aleti almak istemedim. Manşonlu ve pompalı olması çok daha sağlıklı on numara beş yıldız bir ürün.

Sinbo SBP-4608 Tansiyon Aleti

Uygun fiyatlı, bilekten ölçen bir cihaz arıyorsanız bu tansiyon aleti tavsiyesi tam size göre. Kullanımı oldukça pratik. Ayrıca, Sinbo teknik servisi güzel bir hizmet sunuyor. Ürününüz adresinizden anlaşmalı kargo firmasıyla ücretsiz olarak alınarak 10 işgünü içerisinde onarılmış şekilde tekrar teslim ediliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ne çok küçük ne çok büyük. Ama kesinlikle verilen paraya değer doğru ölçüyor çok güzel kesinlikle alın düşünmeden bu fiyata çok iyi.

Mi7a Parmak Tipi Oksimetre Tansiyon Aleti

Kanınızdaki mevcut oksijeni ve nabız hızınızı ölçebileceğiniz küçük bir cihaz. Özellikle pandemi döneminde, pratikliği sayesinde oksimetreye olan talep oldukça arttı. Siz de bu iki veriyi elde etmek için kan vermekle uğraşmak istemiyorsanız evinizde oksimetre kullanabilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ekran boyutu 3 cm uzunluğu 2 cm eni var. Ölçümlerinde 5 saniyede sonuçlanıyor. Beğendim, materyal gövde plastik olsa da hem fiyatı uygun hem de performans iyi. İnce kalem pille çalışıyor. Tavsiye ediyorum daha pahalısına gerek yok.

Acura AC-437S Tansiyon Aleti

Tansiyon aleti tavsiye listemizin sonunda, bilekten ölçen bir konuşan tansiyon aleti bulunuyor. Okuma güçlüğü çeken kullanıcılar için çok iyi bir tansiyon aleti tavsiyesi. 99 hafıza kaydı özelliğine sahip. Ayrıca, hatalı ölçüm yaptığınızda sizi sesli olarak uyarıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Türkçe konuşması, her şeyi detaylı bildirmesi harika annemlere aldık şu an çok memnunlar.

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