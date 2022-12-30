Çocuklar İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yapılır Mı?

Sağlık birçoğumuzun dikkat ettiği bir konudur ve kendi sağlığımız kadar sevdiklerimizin sağlığını da düşünürüz. Özellikle ebeveynler için çocuklarının sağlığı büyük öneme sahiptir. Eğer siz de bir ebeveynseniz, çocuğunuzun olası bir sağlık sorunu durumunda ortaya çıkabilecek hastane masraflarına karşı bir önlem olarak çocuklar için özel sigorta seçeneklerini merak ediyor olabilirsiniz. Çocuğunuz ve tüm aileniz için yaptırabileceğiniz pek çok farklı sağlık sigortası seçeneği mevcuttur. Peki çok sayıda kişinin tercih ettiği tamamlayıcı sağlık sigortası çocuklar için yapılır mı? Popüler bir sağlık sigortası olan TSS hakkındaki bu sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? TSS Neleri Kapsar?

İlk olarak, “tamamlayıcı sağlık sigortası çocuklar için yapılır mı?” sorusunu cevaplamadan önce, bu sigorta çeşidinin ne olduğunu ve neleri kapsadığını inceleyelim. Böylelikle bu sigortanın aradığınız seçenek olup olmadığını daha iyi anlayabilirsiniz.

TSS, SGK’lı kişilerin yaptırabileceği, anlaşmalı özel hastanelerde sağlık hizmeti alırken ortaya çıkan fark ücretini karşılayan bir sağlık sigortası çeşididir. Bu sigortanın fark ücretini karşılaması için hizmet alınan hastanenin SGK ile anlaşması olması gerekir.

Tamamlayıcı sigorta kapsamı kontrol, muayene, tahlil gibi çeşitli ayakta tedavi hizmetlerinin yanı sıra ameliyat ve diyaliz gibi bazı yatarak tedavi hizmetlerini içerir. Elbette ki bu teminat kapsamı birtakım sınırlamalara tabi olabilir. Dolayısıyla bu konuda poliçenizi incelemeyi unutmayın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Eğer tamamlayıcı sağlık sigortası çocuğunuz için aradığınız seçenekse, çocukların bu sağlık sigortası çeşidinden yararlanıp yararlanamadığını merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle, bu sigortadan faydalanabilmek için en başta gelen şart SGK’lı olmaktır. TSS için yaş aralığı ise, sigortayı yapan şirkete göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle bu yaş aralığı küçük yaştaki çocukları da içerir.

Bu sigortayı kendiniz için yaptırabileceğiniz gibi gerekli şartları sağlayan aile üyeleriniz için de yaptırabilirsiniz. Kısacası sağlık alanında çocuklar için özel sigorta arıyorsanız bu sigorta çeşidini tercih edebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Tüm Aileyi Kapsar Mı?

Kendiniz için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayı planlıyorsanız, bu sigortanın sizinle beraber tüm ailenizi de kapsayıp kapsamadığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Aile paketi gibi özel paketler tercih etmediğiniz veya dilediğiniz aile üyelerinizi dahil ettirmediğiniz sürece TSS yalnızca sigortalı bireyi kapsar. Ancak bu sigorta için bazı şirketlerin sunduğu aile paketi seçeneğini kullanarak eşinizi ve çocuklarınızı da içeren bir sigorta yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra ailenizdeki bireyler için bu şekilde toplu bir seçenek tercih etmek yerine onları teker teker sigortaya dahil edebilirsiniz.

Çocuklar İçin Özel Sigorta Yapılır Mı?

Bahsetmiş olduğumuz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken aile paketi sayesinde eşinizi ve çocuklarınızı da sigortaya dahil edebilirsiniz. Peki, TSS ile yalnızca çocuklar için özel sigorta yaptırmak mümkün müdür?

Çocukların ebeveynlerinden ayrı olarak tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sigortalanması konusunda farklı sigorta şirketleri farklı yaş sınırlamalarına sahiptir. Ancak SGK’lı olmanın yanı sıra bu yaş sınırlaması konusunda da gerekli şartlar sağlandığı sürece çocuğunuzu özel olarak tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sigortalı yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Sınırı Kaçtır?

Çocukların ebeveynleri ile beraber veya tek başlarına tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sigortalanması hakkında merak edilen bir konu TSS için yaş sınırlamalarıdır. Sigorta şirketlerinin bu sigorta türü için yaş aralıkları değişiklik gösterebilir. Birçok şirket için yaş aralıkları 0’dan başlarken 55 ila 65’e, kimi şirketler için ise 80’e kadar çıkabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla yalnızca çocuklar için özel sigorta yaptırmak istiyorsanız bunun için seçtiğiniz şirketin yaş şartını gözden geçirmeyi unutmayın.