İPhone Cihazlarla Fotoğraf Ve Video Formatı Nasıl Değiştirilir?

Apple yeni formatı hayatımıza soktu. Bu yeni fotoğraf ve video formatı daha az depolama alanı kullanmak için en önemli çözüm. Peki iPhone cihazlarda yeni formata nasıl geçilir?

Bu yeni fotoğraf heif ve video Hevc formatları sadece iPhone 6s ve sonraki cihazlarla kullanılabiliyor.

Nasıl değiştirirsiniz?

Yeni formatlara geçmek için şu adımları izleyin.

1. ayarlar – kamera – bilimler yolunu takip edin.

2. Yüksek verimlilik kısmını aktif edin.

Bu işlemden sonra fotoğraflarınız yeni formatta kaydedilecek. Android P ile Google’da bu formata destek verecek.

Bu format 3.5mb olan jpg formatını neredeyse aynı kalitede 800kb ‘e kadar düşürüyor.