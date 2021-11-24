Bu yazımızda Apple’ın en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı MacBook Air M1 modelini inceleyeceğiz.

Apple şu ana kadar sunulan en uzun pil ömrü, sessiz ve fansız tasarım özelliklerini MacBook Air’da bir araya getiriyor. Apple’ın en gelişmiş Neural Engine birimi sayesinde 9 kata kadar daha yüksek yapay öğrenme performansı sunuyor.

MacBook Air M1 Donanım Özellikleri

Apple, MacBook Air M1 modelinde gelişmiş donanım performansı sunmayı hedefliyor. İşte bu özellikler:

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine’a sahip Apple M1 çip

16 GB birleşik bellek

512 GB SSD depolama

True Tone özelliğine sahip Retina ekran

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch trackpad

İki adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası

MacBook Air M1 Teknik Özellikleri

MacBook Air M1’in sahip olduğu eşsiz teknik özelliklere bakalım:

İşletim Sistemi: macOS

macOS İşlemci Tipi: Apple M1

Apple M1 RAM Kapasitesi: 16 GB

16 GB SSD Kapasitesi: 512 GB

512 GB Ekran Boyutu: 13,3 inç

13,3 inç Renk: Uzay Grisi

Uzay Grisi Ağırlık: 1,29 kg

1,29 kg Uzunluk: 0,41 – 1,61 cm

0,41 – 1,61 cm Genişlik: 30,41 cm

30,41 cm Derinlik: 21,24 cm

21,24 cm Klavye: Q Türkçe

Q Türkçe Kullanım Amacı: Ev

Ev Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600

Apple M1 Çip Nedir?

Apple M1 çip, Apple tarafından Mac için tasarlanan system on a chip (SoC) teknolojisine sahip ilk çiptir. 16 milyar civarı transistör sayısına imkan sağlayan bu teknoloji; CPU, GPU, G/Ç ve diğer bütün önemli bileşen ve denetleyicileri minik bir çipte buluşturuyor. Mac için mükemmel performans, özel teknolojiler ve benzersiz güç verimliliği sağlıyor.

8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU’ya sahip. 8 çekirdekli CPU, çok çalışsa bile çok az enerji harcıyor. Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en hızlı CPU. Bu işlemci sayesinde MacBook Air’da yüksek kalitede düzenleme işlemleri ve aksiyon oyunları gibi güç gerektiren işlemleri başarıyla gerçekleştirebiliyor. Önceki nesle göre 3,5 kata kadar daha hızlı çalışarak ve 10 kat daha az güç harcayarak verimlilik çekirdeklerini dengeliyor. 8 çekirdekli GPU ise, 5 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağlıyor.

Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde 9 kata kadar daha hızlı performans yakalayabilirsiniz. MacBook Air, bilgisayarda bulunan uygulamaları ve akıllı araçları kullanırken profesyonel düzeyde yapılan işlemler için yapay öğrenmeden faydalanıyor.

Çipin bütün imkanlarından yararlanabilmeniz için geliştirilen Big Sur ise, büyük performans iyileştirmeleri ile Mac’te çığır açan bir ilerleme kaydediyor. Güçlü güncellemeler, yüksek güvenlik düzeyi gibi özellikleriyle Apple’ın en kaliteli donanımı ve en gelişmiş yazılımı kabul ediliyor. M1 çip ve Big Sur birlikte çalışarak bütün sistemi daha hızlı hale getiriyor. Böylece uyku modundan çok daha hızlı çıkabiliyor ve günlük işler akıcılık kazanıyor.

Geniş Uygulama Koleksiyonu

MacBook Air M1 için özel olarak geliştirilmiş uygulamalara ek olarak, Rosette 2 sayesinde önceden kullandığınız tüm uygulamaları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca iPhone ve iPad uygulamalarınıza da doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Böylece geniş bir uygulama koleksiyonuna sahip oluyorsunuz.

Birleşik Bellek

Birleşik belleği 16 GB’a kadar yükselebilen kapasiteye sahip, aynı zamanda süper hızlı. Yüksek bant genişlikli ve düşük gecikmeli tek bir bellek havuzu bulunuyor. Böylece CPU, GPU ve Neural Engine arasında sorunsuz bir şekilde veri paylaşımı sağlanabiliyor. Bu sayede yaptığınız her işlem akıcı ve hızlı hale geliyor.

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