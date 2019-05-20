Bluetooth Kulaklık İle Ses Kaydı Nasıl Alınır?

Androidli cihazlarda ses kaydına bir çok nedenden ihtiyaç duyabiliriz. Kimisi yaptığı bütün görüşmeleri kaydederken kimisi de daha sonra yayınlamak için sesini kaydedebilir. Haberciler röportaj için bunu kullanır, kötü insanlar şantaj için, mobil oyuncularda ekran kaydederken ses kaydına ihtiyaç duyar. Peki bluetooth kulaklıkta durum ne?

Normal bir kulaklıkla ses kaydı tıpkı kulaklıksız gibi gerçekleşiyor. Telefon kablolu kulaklıktaki mikrofonu da telefonun mikrofonuymuş gibi algılıyor.

Bluetooth kulaklıkla normal ses kaydı yapamazsınız

İş bluetooth kulaklığa geldiği zaman herhangi bir kabloyla kulaklık yuvasına giren birşey olmadığı için telefon ve ses kayıt uygulamaları hatta ekran kayıt uygulaması dahi kulaklığın mikrofonunu görmüyor. Telefonun mikrofonundan sesi çekmeye devam ediyor.

3. parti uygulama kullanmanız gerekiyor

Bluetooth kulaklığın mikrofon gibi algılanması için başka bir uygulamaya ihtiyacınız var. Aslında yine bir mikrofon gibi algılanmıyor ama sesi oradan çekmeye yardım eden ve kendisi kayıt yapan uygulamalar bulunuyor. Zararlı içerik olmasın diye sizlere bir uygulama ismi vermektense Google araması veriyorum ki içinden istediğinizi indirebilirsiniz.

Google