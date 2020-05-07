Samsung telefonların bir bilgisayara bağlanması için gerekli olan bazı yollardan bahsettik. Bu sayede bilgisayarınızda işlem yapabileceksiniz. Örneğin telefonunuzdaki dosyaları basit bir şekilde bilgisayarınıza yedeklemek ya da Samsung’un PC uygulamasına düzgün şekilde bağlanmak gibi işlemleri burada anlatılan yöntemle mümkün hale getirebileceksiniz.

Samsung USB sürücüler

MacOS yani Apple bilgisayarlar ve Linux tabanlı bilgisayarlar için herhangi bir dosya indirmenize gerek yoktur. Doğrudan telefonu USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Wİndows işletim sisteminde ise daha gelişmiş özelliklere erişmek için bir kaç driver (sürücü) indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekir.

Samsung’un resmi sitesinden buradaki dosyayı indirin. Buradan indirdikten sonra kurulumu yapın ve telefonunuzu deneyin.

Ya da en güncel sürüm olan buradaki dosyayı indirin. Buradaki dosyayı indirdikten sonra aşağıdaki adımlarla kuruluma geçin.

Dosyayı arşivden çıkarın.

Klasörün içinde .exe dosyasına çift tıklayın.

Onay verdikten sonra program kurulum klavuzu sizi yönlendirecektir.

Kurulum esnasında dilinizi ve bölgenizi seçtiğinizden emin olun.

Kurulum tamamlandıktan sonra bitir butonuna basın.

Bu işlemden sonra da Samsung telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Daha önceden bilgisayar gelişmiş işlemler için telefonunuzu tanımazken bu yükleme işleminden sonra telefonunuzu görecektir.