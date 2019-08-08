Windows 7 Kullanıcıları Dikkat! Windows 10’a Geçin

Microsoft’tan gelen açıklamaya göre Windows 7 için destek çok yakında kesilecek ve bundan sonra Windows 7 güncelleme almayacak. Bu durumda herkesin bir an önce Windows’un son sürümü olan Windows 10’a geçmesi öneriliyor.

Windows 7 desteklenmeyince ne olur?

Desteklenmeyen Windowsları daha önce de gördük. Örneğin Windows XP. Desteklenmediği zaman herhangi bir güncelleme gelmiyor. Güvenlik güncelleştirmeleri gelmiyor. Açık ortaya çıkarsa kapatılmıyor. Sorun yaşandığında destek verilmiyor.

Bunun yanında geliştiriciler de kısa süre sonra bu işletim sistemini desteklemiyor. Yani her alanda o sürüm çöp oluyor. Örneğin XP için Chrome desteği yok. Alabildiği son sürümü almış. Daha fazlası gelmiyor. Böyle bir durum 2 sene ya da 3 sene sonra başınıza gelecektir ama Windows, son güncellemelerini yaparak desteğini çekecektir.

Microsoft duyurusunu yaptığından beri Windows 10’a geçişlerin arttığını da söylemek lazım. Bir süre daha idare ederim diyenler için Windows 7’nin desteğinin kesilmesi için 2020 yılının beklendiğini söyleyelim.