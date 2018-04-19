iPhone Cihazlarda Bildirim Simgesini Kapatma

Çoğu zaman faydalı olan bildirim sayacı bazı kullanıcılar için çile haline geliyor. Örneğin okumadığınız çok eski e-postalardan gelen bildirimleri postayı okundu işaretleyip kapatmanız için bulmanız gerekiyor. Bulamadığınız için de bildirim orada duruyor. iPhone’da uğraşmadan dikkat dağıtmadan bildirim simgesini kapatmanın imkanı var. Şimdi bunu anlatıyoruz.

iPhone üzerinde her bir uygulamanın simgesi üzerinde görülen bildirimleri ayrı ayrı kapatma imkanı bulunuyor. Peki nasıl yapılır?

Ayarlar – Bildirimler yolunu takip edin. Burada telefonunuza yüklü uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu uygulamalar içinden bildirim simgesini kapatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Burada uygulama simgesinde göster seçeneğini seçin. Bu seçeneği kapatın. Eğer uygulamadan hiç bir bildirim almak istemiyorsanız aynı yerde tamamen kapatma seçeneği bulunuyor.