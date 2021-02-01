Instagram‘da genellikle çok fazla takipçi sayısına sahip insanlar kötü yorumlara karşı hesaplarındaki postları yorumlara kapatmayı tercih eder. Instagram post yorumlara kapatma çok fazla sorulan sorular arasında yerini alıyor. Bu kapatma işlemini çok fazla kişinin bildiği bir olay değildir. Fakat bu Instagram post yorumlara kapatma işlemi oldukça basit bir uygulama gerektirir. Bu kapatma işlemi bütün paylaşımlar için ya da tek bit gönderi için de uygulanabilir. Gelebilecek kötü yorumlara karşı genelde profili gizli olmayan ve popülerliği yüksek hesaplar bunu tercih eder. Bu uygulamayı birçok insan kullanıldığı için kötü yorumlara karşı insanların canının sıkılmaması adına ve kullanıcıların bu olumsuzluklarla karşılaşmaması adına uygulanan bir yöntem olur.

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Yorum Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu platformda kullanıcılar tek bir gönderi yerine bütün gönderilerin altına yapılabilecek yorumları kapatmaları mümkün bir olaydır. Çok fazla kötü yorumlar insanların hayatını etkileyeceği için bu olumsuzlukların hayatımızla temas halinde olmaması adına bu yorumları kapatma işlemi tercih edilir. Genelde de takipçi sayısı fazla olan hesaplar yani popüler olan hesaplar genelde bu yöntemi tercih eder.

Tek bir gönderisini yoruma kapatmak isteyen insanlar şu yolları izlemelidir;

• Öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapılır. Sonrasında yorumların kapatılmasını istediğiniz gönderinin üzerine tıklanması gerekir.

• Paylaşmış olduğunuz fotoğrafın üstünde bulunan üç nokta simgesine tıklanması gerekir.

• Orada bulunan yorum kapatma seçeneği seçilir.

• Seçenek seçildikten sonra paylaşılan fotoğraf bütün yorumlara kapalı bir hale gelir.

• İstediğiniz zaman bu yorum kapatma işlemi yorumlara aç seçeneğine tıklanarak açık hale getirilebilir.

Eğer tek bir gönderinin yorumlara karşı kapatılması istenildiği durumlarda uygulamanın insanlara sunmuş olduğu bu olanağı kullanmak işe yarar.

Yorumların Ayarlar Bölümünden Kapatılması

İsteyen kullanıcı bütün paylaşılan gönderiyi yorumlara kapatabilir. Bu insanları takipten çıkarmak yerine uygulama kullanıcılarına ek bir destek sağlar. Bu da insanları takipten çıkmadan ve engellemeden paylaşımın altına yapılan yorumlar engellenebilir. Özelliklede Instagram fenomenleri bu yöntemi sıklıkla kullanır. Bu işlem yapıldığı zaman geri dönüşü de vardır. Kullanıcılar istedikleri zaman yorumları insanlara açık bir hale getirebilir. Bütün yorumların kapatılması için, hesabınıza öncelikle giriş yapılması gerekir.

Sonrasında profil kısmında yer alan üç nokta işaretine tıklanır. Ayarlar kısmında bulunan gizlilik kısmına girilir. Sonrasında yorumlar kısmı seçilir. Oradan isteğe göre yorum kapatma işlemi yapılır. Son zamanlarda kötü niyetli insanlar, burada popüler olan kullanıcıları düşürmek yani motivasyonlarını azaltmak adına bu kötü yorumlara başvurur. Bu da kullanıcıların son derece canını sıkan bir durum haline geldi. Bu uygulama bu olumsuzlukların önlemini paylaşımların altına yapılacak kötü yorumları engellemek adına aldığı bir önlem olarak kullanıcıların.

Instagram Post Nedir?

Son zamanların en çok kullanılan ve tercih edilen uygulamalarından biri olan Instagram‘da insanlar post kelimesini çok kullanır. Bu post, Instagram üzerinden paylaşılan gönderilere verilen isim olarak bilinir. Gönderi içerisinde paylaşılan fotoğraf ve videolar yer alır. Bu platforma yeni girecek veya girmiş olan kişiler bu kelime ile çok sık karşılaşır.

Instagram Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bu uygulama üzerinden paylaşım yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Bu uygulamaya nereden girerseniz girin aynı şekilde paylaşım yapılır. Bu uygulama üzerinden paylaşım yapmak isteyen bir insan öncelikle Instagram hesabına giriş yapması gerekir. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra artı işareti olan bölüme tıklanması gerekir. Burada karşınıza kütüphane bölümü çıkar. Buradan istenilen fotoğraf seçilir. Daha sonra orda fotoğraf üzerinde bazı oynamalar yapabilme seçeneği de bulunur. Bu şekilde bu uygulama üzerinden kolay bir şekilde gönderi paylaşımı yapılır.