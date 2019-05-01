Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp 3’ü 1 Arada

Daha önce de oldukça konuşulan ve insanların hayatını kolaylaştıracağını söylenen, bununla birlikte bu sosyal medya uygulamalarının mesajlaşma kısımlarının kendilerinden ayrılıp farklı bir uygulama gibi yayınlanması sorununa da çözüm olacak bir çok yenilik için müjde F8 konferansından verildi. Evet, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları çok yakında birleşebilir.

Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp uyguşamaları tek bir yerde

Başlıkta yer alan uygulamalar dünyanın en popüler uygulamalarından, peki bunları tek bir yerden kontrol etmek ister miydiniz? Yakında mümkün olacak. Facebook Messenger’ın tasarımı komple değişiyor. Bununla birlikte hem Instagram hem de Whatsapp mesajlarınız Messenger üzerinden cevaplanabilecek.

Whatsapp’tan sonra özellikle yakın insanların, ailelerin mesajlaşma alışkanlığı değişti. Daha önce Facebook üzerinden haberleşen insanlar Whatsapp tercih etmeye başladı.

Facebook elbette mesajlaşma için kullanıyor çünkü yakın olmayan insanları buluşturuyor. Instagram, mesajlaşma konusunda son zamanlarda çıkış yaptı ama diğerleri kadar etkili değil.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’In tasarımında değişikliğe giderek diğer iki uygulama ile entegre etmeyi planlayan Facebook insanların bütün mesajlarına tek bir yerden cevap vermesine imkan tanımayı planlıyor.