Klavyeden metrekare işareti nasıl yapılır sorusunun cevabını bu yazımızda detaylarıyla aktardık.

Birçok iş alanında, bilimsel yazılarda, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ya da metin belgelerinde sıklıkla kullanılan metrekare m harfinin üstüne 2 yazarak elde ediliyor. Elbette bunun tek bir yolu yok. Metrekare işaretini (m²) elde etme yöntemleri için yazımıza geçelim.

Klavyede ( _ ) Alt Tire Nasıl Yapılır? ve Orta Çizgi ( – ) İşareti Nasıl Yapılır? [3 Metot] yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Metrekare İşareti Nerelerde Kullanılır? ( m² )

Metrekare, yüzey ölçü birimlerinden biridir. 1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğundaki bir karenin alanına eşittir. Bir yerin kenar uzunluklarının birbiriyle çarpılması sonucu elde edilir.

Günlük yaşamda çok fazla kullanılan birimlerden biridir. Duvar, halı, parke, fayans, oda, ev, ofis, harita, arsa, tarla gibi alanların ölçüm hesaplamasında kullanılır. Bu birimin en çok kullanıldığı sektör inşaat ve emlak sektörüdür. Matematik işlemleri ve temel sayılarda da çok sık kullanılan bir semboldür. Desimetrekare, santimetrekare, milimetrekare gibi askatları bulunan bu ölçü biriminin üst katları da vardır.

Klavyede Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? ( m² )

Bu sembol maalesef klavyeler üzerinde yer almamaktadır. Windows işletim sisteminde bir bütün olarak m² işareti de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu işareti direkt olarak yazmamız mümkün değildir. Ancak bunun birkaç çözümü bulunmaktadır. Birlikte göz atalım!

Metrekare İşareti için Alt Kod Nasıl Kullanılır? ( m² )

Dijital ortamda metrekare işaretini yapmak için en çok kullanılan yöntemlerden biri alt koddur. Dekar, hektar, dönüm hesabı yaparken kullanılan metrekare işaretini klavyeden oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

“Alt” tuşuna basılı tutun.

Klavyenin yan tarafında bulunan numlock alanından sırayla 0178 tuşlarına tıklayın.

Elinizi “Alt” tuşundan çekin.

İşaret karşınıza gelecektir.

Kopyala Yapıştır Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? ( m² )

Bu işlem dışında başka bir yöntem ise internet üzerinden metrekare araması yapmaktır. Ardından çıkan metrekare sembolünü kopyala ve yapıştır yaparak yazmak mümkündür. Anlattığımız diğer yöntemi kullanmak istemiyorsanız bu adımları izleyebilirsiniz:

” m² ” sembolünü Ctrl+C yaparak ya da sağ tıklayarak Kopyala seçeneğiyle kopyalayın.

Yapıştırmak istediğiniz yere gidin.

Ctrl+V yaparak ya da sağ tıklayarak gelen seçeneklerden Yapıştır’ı seçin ve tıklayın.

Microsoft Excel’de Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? ( m² )

Microsoft Excel’de metrekare sembolünü direkt yapamıyoruz. Ancak aşağıdaki basit yöntem ile kısa sürede elde edebilirsiniz:

İlk olarak klavyede m2 yazın.

Sonra 2 rakamını seçin.

Sağ tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir sekmesine gidin. Karşınıza Yazı Tipi penceresi gelecektir.

Karşınıza gelen pencereden kırmızı renkle işaretlediğimiz “Üst Simge” seçeneğine tıklayın.

Bu yöntem ile m² işaretini elde etmiş olacaksınız.

Microsoft Word’de Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? ( m² )

Microsoft Word’de de metrekare sembolünü doğrudan yapmanızı sağlayan bir tuş maalesef yoktur. Ancak tuş kombinasyonları ile elde edebilirsiniz. Size iki yöntem aktaralım:

Öncelikle klavyede m2 yazın.

Sonrasında 2 rakamını seçin.

Sağ tıklayın ve Yazı Tipi sekmesine gidin.

Karşınıza gelen pencereden sarı renkle işaretlediğimiz “Üst Simge” seçeneğini işaretleyin.

Bu yöntem sayesinde 2 rakamı m harfinin üstüne gelecek ve m² işaretine ulaşacaksınız.

İkinci yöntem ise çok daha basit. İşte izlemeniz gereken adımlar: