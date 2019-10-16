Mobil Chrome Sayfa Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?

Telefonunuz küçük ekranlı olabilir ya da büyük olsa bile ekranda yazanları görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bunun için mobil Chrome kullanıyorsanız oldukça basit bir yöntemle sayfaları büyütebilir ve küçültebilirsiniz.

Sayfa büyütme

Normal bir internet sitesine mobil Chrome üzerinden girdiğiniz zaman mobil uyumlu olmadığı için yakınlaştırma seçeneği mevcut ama eğer mobil uyumluysa yakınlaştırma seçeneğini kullanamıyorsunuz. Bu nedenle aşağıda yazdıklarımızı uyguladığınız zaman mobil uyumlu sayfalarda dahil yakınlaştırabileceksiniz.

Mobil Chrome’u açın Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine tıklayın. Ayarlar satırına tıklayın. Erişebilirlik satırına tıklayın. Yakınlaştırmayı etkinleştirmeyi zorla seçeneğini aktif edin.

Bu seçenekten sonra Chrome üzerinde ne görüntülüyorsanız yakınlaştırma imkanınız olacak. Özellikle engellenmediği sürece yakınlaştırma mümkün oluyor. Özelliğin isminden de anlaşılşacağı üzere özellikle yakınlaştırılması engellenen öğelerde çalışmayabilir. Böyle bir özellik için zorla devreye girme seçeneğini kullanırsanız normal şartlarda görüntü kalitesini korumak için bu seçenek kullanılmaz. Yakınlaştırmayı zorla ile birlikte her türlü site büyütülebilir.