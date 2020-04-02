Apple, yeniliklere oldukça direnen bir şirket olarak biliniyor. Yeniliği kendi yapmadığı sürece bazılarına karşı oldukça katı. Çok uzun zamandır kendi klavyesinden başka bir klavyenin kurulmasına izin vermeyen şirket yakın zaman önce buna izin vermişti. Şimdi ise kendi klavyesini daha da geliştirdi ve Android’de ne zaman kullanılmaya başladığını hatırlayamayacağımız zamanlardan beri kullanılan özellik sonunda iPhone’a geldi.

Yazmak için kaydır

Yazmak için kaydır nedir kısaca açıklayalım. Klavye üzerinde yazmak istediğiniz kelimenin harflerinin üzerinden parmağınızı hiç çekmeden geziniyorsunuz. Yapay zeka hangi kelimeyi yazmaya çalıştığınızı tahmin ederek sizin için yazıyor. Oldukça kullanışlı bir özellik.

Yazmak için kaydır nasıl açılır?

Ayarları açın.

Genel ayarlara girin.

Klavyeyi bulun.

Bu sayfa içinde yazmak için kaydır kısmına gelin.

Burada yazmak için kaydır seçeneğini hem açabilir hem de kapatabilirsiniz. Klavye ile ilgili çeşitli ayarları da yapabilirsiniz. Bakalım kullanıcılar iPhone’un yeni özelliği yazmak için kaydırı beğenecek mi?