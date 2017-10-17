iPhone 6’da Sanal Tuş Nasıl Aktif Edilir?

iPhone marka cihazlara bildiğiniz gibi tek tuş var. O tek tuş arıza yaparsa sıkıntılı bir kullanım süreci yaşarsınız. Bu nedenle Apple’ın geliştirdiği, yazılımsal bir kurtarıcı olan sanal tuşu aktif etmek çok faydalı bir iş olur. Bu yazımızda sanal tuşu nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım.

Sanal tuşu aktif etmek için;

Öncelikle ayarlara gidip oradan genel kısmına geçiş yapmanız gerekiyor.

Genel kısmında erişilebilirlik seçeneği yer alıyor oraya giriş yapın.

Erişilebilirlik kısmında “assistivetouch” özelliğini aktif edeceksiniz. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman sanal tuş yanda belirecektir.

iPhone 6’da bu şekilde sanal tuşu aktif edebilir ve orta tuşunuzu daha az kullanabilirsiniz.