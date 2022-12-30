Klavyede Arapça Besmele Nasıl Yazılır? – [ ﷽ ]

Yazar:Editor AOrhan Güncelleme:

Arapça besmele yazısı yazmak için herhangi bir tuş kombinasyonu ya da kısayol bulunmamaktadır. Bu rehberimizde klavyede Arapça besmele nasıl yazılır konusuna yer verdik. Rehberi kullanarak Arapça Bismillahirrahmanirrahim yazısı yazabilir, istediğiniz belge ve dosyada kullanabilirsiniz.

Klavyede Arapça Allah yazısının yazımı için Klavyede Arapça Allah Yazısı Nasıl Yazılır? – [ﷲ] Yazımı – Tüm Yöntemler başlıklı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Klavyede Arapça Besmele Nasıl Yazılır?

Klavyede Arapça Besmele Nasıl Yazılır
Arapça Besmele kelimesi

Bilgisayarda besmele Arapça hat yazılışı için karakter eşlem tablosu kullanılır. Arapça besmele yazılışı kolay yöntemi için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin;

Windows + R tuş kombinasyonu
Windows + R tuş kombinasyonu

1. Klavyenizde Windows tuşuna basılı tutun ve ardından R tuşuna basın.

Karakter eşlem tablosu açma
Karakter eşlem tablosu açma

2. Karşınıza yukarıdaki görselde olduğu gibi Çalıştır penceresi çıkacaktır. Bu pencerede yer alan kutuya charmap yazın ve Tamam butonuna tıklayın.

Karakter eşlem tablosu ile klavyede Arapça besmele yazısı
Karakter eşlem tablosu ile klavyede Arapça besmele nasıl yazılır?

3. Karakter eşlem tablosu açılacaktır. Bu tabloda aradığınız yazı ve simgeleri bulmak için Unicode alanı kullanılır. Arapça besmele yazısının Unicode karşılığı FDFD‘dir. Sağ alt kısımda bulunan Unicode’a git yazan kutucuğa FDFD yazın. Sizin ekranınızda bu seçenekler bulunmuyorsa tablonun sol alt kısmında yer alan Gelişmiş görünüm seçeneğini aktifleştirin.

Klavyede Arapça besmele nasıl yazılır?
Klavyede Arapça besmele nasıl yazılır?

4. Unicode alanına FDFD yazdıktan sonra Arapça besmele kelimesi karakter eşlem tablosunun ilk sırasına gelecektir. Sonrasında yine tablonun alt kısmına gelip önce Seç butonuna, sonra da Kopyala butonuna tıklayın. Arapça besmele kopyalama işlemi tamamlanmış olacaktır. Kopyaladığınız yazıyı istediğiniz tüm belgelere yapıştırarak kullanabilirsiniz.

 

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Editor AOrhan

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