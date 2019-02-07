Google + Kapanıyor! Verilerinizi Nasıl İndireceksiniz?

Google Plus’ın kapanacağını artık herkes biliyor. Hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir sürecin ardından Google Plus yaşanan güvenlik açıklarının da neticesinde kapatılma kararı alınan bir sosyal medya sitesi. Google daha fazla sürdürülmeyeceğini açıkladı. Peki buradaki verileriniz ne olacak?

İleride kullanırım diyenler ya da tamamen silinmesin isteyenler için Google Plus verilerinizi indirmenin bir yöntemi var. Aşağıdaki yöntemi deneyin.

https://support.google.com/plus/answer/1045788 buradan sayafaya ulaşın. https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/circles,plus_one,plus_communities,stream adresinden verilerinizi indirmeye başlayacaksınız. Bu sayfada her seçenek işaretli geliyor. İstemediklerinizden işareti kaldırabilirsiniz. Next butonuna tıklayın ve dosyanın çıkış formatını belirleyin. Ayrıca arşivinizi nasıl almak istediğinizi belirtin. Arşiv oluştur butonuna tıklayın ve arşivinizi beklemeye başlayın.

Aslında Ağustos ayında kapanacak olan sosyal medya sitesinin kapanışı nisana çekildi. Hatta bu ay içinde bir kaç özelliği de devre dışı bırakılacak. Tüm bunların sebebi olarak da güvenlik açığı gösterildi. Demek oluyor ki Google gelir getirmeyen bu sosyal medya sitesi için geliştirme masrafı yapmak istemiyor.