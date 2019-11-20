Whatsapp’ta Güvenlik Açığı, Her Videoyu Açmayın

Whatsapp’ın bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı ama bu güvenlik açığı bir videonun açılmasıyla tetikleniyor. Sonra da sistemi ele sistemi ele geçirebilecek virüs ortaya çıkıyor. Bu güvenlik açığından bahsedeceğiz. Ve önerilerde bulanacağız.

Whatsaap virüsü video ile geliyor

Hackerlar bir video geliştirdi. MP4 formatındaki bu video Whatsapp üzerinden insanlara gönderiliyor. Hem telefonlarda hem de Windows uygulamasında çalışabiliyor. Çalıştırıldığında ise virüs sisteminizi ele geçirmek için harekete geçiyor. Bilmediğiniz kişilerden gelen videoları kesinlikle açmayın.

Dikkatli olmanız için öneriler

Bildiğiniz gibi herkes size mesaj gönderebilir. Sadece sizin mesajı kabul etmek için cevap vermeniz gerekir. Ya da numaraya kişilerinize eklemeniz gerekir. Bu virüs mesaj olarak geliyor ve çalışması için herhangi bir şey kabul etmenize gerek yok. Tıklayıp açmanız yeterli.