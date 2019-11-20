Whatsapp’ta Güvenlik Açığı, Her Videoyu Açmayın

Whatsapp’ın bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı ama bu güvenlik açığı bir videonun açılmasıyla tetikleniyor. Sonra da sistemi ele sistemi ele geçirebilecek virüs ortaya çıkıyor. Bu güvenlik açığından bahsedeceğiz. Ve önerilerde bulanacağız.
Whatsaap virüsü video ile geliyor
Hackerlar bir video geliştirdi. MP4 formatındaki bu video Whatsapp üzerinden insanlara gönderiliyor. Hem telefonlarda hem de Windows uygulamasında çalışabiliyor. Çalıştırıldığında ise virüs sisteminizi ele geçirmek için harekete geçiyor. Bilmediğiniz kişilerden gelen videoları kesinlikle açmayın.
Dikkatli olmanız için öneriler
Bildiğiniz gibi herkes size mesaj gönderebilir. Sadece sizin mesajı kabul etmek için cevap vermeniz gerekir. Ya da numaraya kişilerinize eklemeniz gerekir. Bu virüs mesaj olarak geliyor ve çalışması için herhangi bir şey kabul etmenize gerek yok. Tıklayıp açmanız yeterli.
- Bilmediğiniz kişilerden gelen mesajları açmayın.
- Bildiğiniz biri de olabilir zira mesajların yayılması için de virüs kullanılıyor.
- Bildiğiniz kişiden gelse bile dikkatli olun.
- Size sıkılıkla video göndermeyen insanların video göndermesinden şüphelenin.
- Ayrıca çok sıkla telefonuna kaydettiğiniz bir videoyu başkasına göndermek yerine Youtube, Facebook gibi yerlerden göndeririz. Gönderilen şey bir video dosyası ise şüphelenin.
- Açmadan önce neden gönderdiğini mutlaka sorun.
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