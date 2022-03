Aktif olarak Instagram kullanıyorsanız OMG ne demek sorusunun cevabını merak etmiş olabilirsiniz.

Her sosyal medya platformunun kendine özgü bir kültürü var. Dil kullanımı, iletişim alışkanlıkları ise bu kültür çevresinde şekilleniyor. Örneğin, duyguların kısa yoldan aktarılabilmesi için emoji kullanımı oldukça yaygın. Emojinin yanı sıra kullanılan kısaltmalar da insanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Kullanılan kısaltmalar genelde İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Birçoğunun anlamını hatta açılımını bile bilmiyoruz. En çok kullanılan kısaltmalardan biri de OMG. Peki OMG ne demek? Instagram OMG nedir? Ne anlama geldiğini, hangi durumlarda kullanıldığını, açılımını birlikte inceleyelim.

OMG Ne Demek?

OMG söz öbeği olarak kullanılan İngilizce kökenli bir kısaltmadır. Bu kısaltmaya genelde Instagram‘da bir video ya da bir fotoğraf paylaşımının yorumlar kısmında rastlayabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp’ta, diğer sosyal medya uygulamalarında, sohbet odalarında ve chat yazışmalarında da sıkça kullanılıyor.

Kısaltma Aman Tanrım anlamını taşıyor. İngilizce’deki karşılığı Oh My God, Oh My Gosh ya da Oh My Goodness olarak kullanılıyor. Almanca’daki karşılığı ise Oh mein Gott ya da Oh meine Güte.

OMG, evrensel bir kısaltmadır. Yabancı Instagram kullanıcılarının yanı sıra Türk takipçiler de sıklıkla kullanıyor. Genellikle şaşkınlık belirtisi olarak kullanılıyor. İlginç, enteresan, tuhaf, inanılmaz, şaşkınlık uyandıran, hayret verici gibi anlamlar taşıyor. Bazen de beğeni anlamına gelen sıradışı, olağanüstü, mükemmel, muhteşem, efsanevi gibi anlamlar için kullanılıyor.

