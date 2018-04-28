Instagram Arşiv İndirmesi Nasıl Yapılır?

Daha önce duyurduğumuz yeni özellik sonunda Instagram’a geldi. Instagram üzerinde hesapları olunlar bundan sonra buradan paylaştığı herşeyi indirebilecek ve yedekleyebilecek. İsterseniz bu dosyalarla da başka bir sosyal medya hesabına fotoğraflarınızı yükleyebileceksiniz.

Instagram Arşiv indirme nasıl yapılır?

Bu özellik şimdilik sadece web arayüzünden kullanılıyor. Telefonuyla yapmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın. Web arayüzünde de arşivleme işlemi 2 günü bulabiliyor. Biraz sabırlı olun. Elbette bu hesabınızın paylaşım duruma göre değişir.

Arşivleme yapmak için tarayıcı üzerinden Instagram’a giriş yapınız. Ayarlar kısmına gidiniz. Burada Güvenlik kısmına giriş yapın ve burada veri indirme bölümüne girin.

Instagram’da Paylaştıklarının Bir Kopyasını Al

Fotoğraflarını, yorumlarını, profil bilgilerini ve daha fazlasını içeren bir dosyanın bağlantısını sana e-postayla göndereceğiz. Aynı anda hesabından gönderilen tek bir istek üzerinde çalışabiliriz ve bu verileri toplayıp sana göndermemiz 48 saati bulabilir.

Bundan sonra komutları takip et ve sabırlı ol.