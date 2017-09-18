iPhone’lardaki iMessage Ücreti Sorunu Çözümü

iPhone’larda iMessage hizmetinin sürekli ücret kesmesi kullanıcıların hiç hoşuna gitmiyor. Her seferinde 1 TL gibi bir mesaj ücreti kesmesi gerçekten de hoş değil. Ücret kesme sebebi yurt dışına SMS gönderilmesi olarak açıklanıyor. Apple’ın İngiltere’deki merkezine atılan SMS’den ücret kesilmesi olayını çözmek için iki farklı yol deneyebilirsiniz.

İlk yol şudur ki en basitidir. SMS gönderimini onaylayıp bu uyarıları başınızdan sacmak. Diğer yol da şudur ki ayarlardan iMessage ayarlarını kapatmak. Kimi kullanıcılar iMessage hizmetini kapatsalar da uyarının gelmeye devam ettiğini söylüyorlar. Ancak denemek de fayda var. Ayrıca iMessage hizmetini nasıl devre dışı bırakacağınızı söylemeden şunu da belirtelim. Telefona her format attığınız zaman iMessage uyarısını alacaksınız. Eğer bir defalığına SMS gönderimini kabul ederseniz telefona reset atmadığınız sürece uyarılara maruz kalmazsınız.

iMessage ayarlarını devre dışı bırakmak için;