iMessage Uygulaması Çalışmıyorsa Nasıl Düzeltilir?

iOS işletim sisteminin mesajlaşma uygulaması olan iMessage, bir çok nedenden ötürü kullanılabilir. Örneğin yine aynı uygulamayı kullanan telefonlarla ücretsiz mesajlaşmak için. Ya da sadece sms göndermek için en iyi uygulamalardan birisi olabilir. Sizin telefonunuzda iMessage son zamanlarda çalışmıyor mu? O halde kontrol etmeniz gereken bir kaç adımdan bahsedelim.

iMessage sunucusu aktif mi?

Normal bir telefon kullanıcısı bununla igilenmez ama sorun sizde değil sunucunuzda ise yapacak bir şey yok. Sorun sunucu mu kontrol etmek isterseniz buraya tıklayın. Burada iOS üzerinde çalışan uygulamalarının sunucularının durumu gösterilir. Sunucu aktifse yeşil çalışmıyorsa kırmızı ile gösterilir. Aşağıdaki resimden kontrol edebilirsiniz.

iMessage uygulaması aktif mi?

Bildiğiniz gibi bu özellik iOS üzerinden kapatılabiliyor. Normal sms göndermek için iMessage aktif olmasına gerek yok. Eğer zamanında bu şekilde bir karar aldıysanız şimdi kullanmak için uygulamayı tekrar aktif etmeniz şart. Bunun için; Ayarlar > Mesaj kısmına giderek iMessage özelliğini aktif etmelisiniz.

iMessage internet bağlantısına ihtiyaç duyar

iMessage kullanmak için aktif bir internet bağlantınız olması gerekiyor. iMessage mesajlarınızı internet üzerinden iletir. Bunun için ağ ayarlarınızı kontrol edin. İnternete girebiliyorsanız iMessage kullanabilirsiniz. İnternete giremiyorsanız iMessage kullanamazsınız.

Bütün bu çözümler sonrası iMessage kullanamıyorsanız sisteminizi son sürüme güncellemeniz gerekebilir. iOS sürümünüzü kontrol ederek varsa güncellemeyi yapınız.