Twitch Kanal Abonesi Olma Ve İptal Etme Nasıl Yapılır?

Twitch nedir?

Twitch, Youtube dahil bir çok video sosyal medya ağı ve benzeri sosyal medya sitelerinin parmak ısırarak takip ettiği bir oyun canlı yayın sitesidir. Hem canlı yayın yapabilir hem de canlı yayınlarınızı saklayarak video şeklinde takipçilerinize izletebilirsiniz. Youtube dahil bir çok sitenin Twitch gibi olmaya çalıştığından bahsettik. Peki neden? Nedenlerine bakalım ve durumu anlayalım.

Twitch oyuncuları çekiyor

Twitch’de neredeyse bütün oyunlar var.

Twitch oyun severleri çekiyor.

Youtube dahil bu sistemi daha oturtabilmiş başka bir site yok. Bu oturtulamayan şeylerden birisi de abone olma.

Twitch kanal aboneliği nedir? Nasıl kanal abonesi olunur?

Kanal aboneliği, oyun ya da muhabbet yayını yapan oyuncuları desteklemek amacıyla doğrudan para göndermek için kullanabileceğiniz bir yöntem. Kanal aboneliği aylık aboneliktir. 3 farklı abonelikten birini seçebilirsiniz. Fiyatları ve içerikleri farklıdır. Örneğin ilk abonelik çeşidi sadece yayıncıyı desteklemek için kullanılabilirken diğer aboneliklerin özellikleri değişebiliyor. Örneğin aboneliğin biri reklamları iptal ediyor, diğerinde videoyu HD izleme özelliği getirilebiliyor. Bu yayıncının yapacağı düzenlemeye göre değişebiliyor. Bunun yanında sadece abonelerin sohbete katılmasını bile sağlayabiliyorlar.

Abone ol butonuna tıklayıp ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Bu abonelik her ay yenilenecektir. Peki bir ay, bir sonraki ay abonelik ücretini ödediniz ama daha fazla ödemek istemiyorsunuz. Ne yapmalısınız?

Twitch abonelik iptali nasıl yapılır?

Aboneliğinizin olduğu Twitch hesabınıza giriş yapın. Kanal – Video Yapım Kiti – Arkadaşlar – Abonelikler yolunu takip edin. Burada aboneliğinizi göreceksiniz. Yanında bulunan ayar kısmına tıklayarak, Aboneliğimi İptal Et butonuna tıklayın. Bir sonraki yenileme döneminde abonelik için sizden para alınmayacaktır.