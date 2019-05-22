Aklınızı Başınızdan Alacak Mi Mix 4 Özellikleri

Mi Mix serisinin Xiaomi’nin özel serisi olduğunu biliyoruz. Bu güne kadar özellikle ekran kasa oranıyla ön plana çıkan model serisi yakın zaman içinde tanıtılması beklenen son modeliyle Windows kurulsa Far Cry oynatır durumda olacak. Bakalım sıkıntılar ne durumda. Şunu hatırlatma gereği duyuyoruz çünkü bilgiler sızıntıdır. Resmi bir bilgi yoktur. Muhtemelen doğrudur.

Mi Mix 4 özellikleri

Son model işlemci Snapdragon 855 kullanacak. Bu işlemci şuan bir çok modelde kullanılıyor o açıdan çok önemli bir artı değil.

16gb ram olacağı söylenen model muhtemelen şuana kadar bir telefonda kullanılmış en yüksek rami kullanacak.

1 TB dahili depolama alanı da muhtemelen bu güne kadar hiç bir telefonda kullanılmamış bir özellik olacak. Ayrıca bu dahili hafıza ufs 3.1 sürümüyle oldukça hızlı olacak.

Xiaomi’nin son zamanlarda kamera açısından yüksek performans sergilediğini de biliyoruz. Mi Mix 4’te kullanılacak 64mp kameranın Dxomark testinden 115 puan aldığı sızıntı arasında yer alıyor.

Ekran boyutuyla ilgili bir bilgi yok ama oled olacak, 120hz yenileme hızı oyuncu telefonlarına gönderme yapacak, 2k çözünürlük artık standart haline geldi, bununla birlikte HDR 10+ özelliğinin olacağı da söylentiler arasında.

4500mah Bataryasına bahsediyor. Ayrıca 50w kablosuz 100w kablolu şarj edilebileceği söylentiler arasında şu sıralar 20w civarı kablolu şekilde 45 dakikada dolan telefonlar 50w kablosuzla 20 dakikada tam şarj olabilir. Kablolu ise 10 dakika sürmeyecektir.