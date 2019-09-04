Buluttan Windows 10 Format Atma

Windows şu an test aşamasında olan harika bir özellik üzerinde çalışıyor. Windows 10 formatı için artık herhangi bir İSO dosyasına ya da bilgisayarda bir yedeğe ihtiyaç duymayacaksınız. Nasıl mı? Yazımızda anlatıyoruz.

Windows 10’a buluttan format atmak

Microsoft şuan bir özellik üzerinde çalışıyor, bu özellik usb ya da CD ye ihtiyaç duymadan Windows 10’a format atmanıza olanak tanıyor.

İlgili ayarlar kısmına cloud download diye bir ayar eklendi.

Güvenlik ve güncelleştirme, recovery ve bilgisayarı sıfırla kısmına buluttan Windows 10 indirme seçeneği eklendi. Tıpkı format atar gibi dosyaları koru ve her şeyi sil seçenekleri de bulunuyor. Onay verdiğinizde Windows gerekli dosyaları indiriyor ve bilgisayarı sıfırlıyor.

Bu özellik şimdilik test aşamasında yani Windows 10 Insider Preview Build sürümünde bulunuyor. Yakın zaman içinde bütün Windows 10 sürümlerine geleceği söyleniyor.