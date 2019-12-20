Huawei Garanti Sorgulama ve Telefonu Garantiye Gönderme

Ülkemizde de resmi faaliyette olan Huawei şirketine ait bir cep telefonu modeline mi sahipsiniz? Peki ne kadar garanti süreniz kaldı bunu nasıl öğreneceksiniz? Aşağıdaki yöntemle Huawei garanti sorgulama yapabilirsiniz. Bununla birlikte size en yakın teknik servis bilgilerini alabilir ya da kargoyla göndermek için adres bilgileri edinebilirsiniz.

Huawei garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için IMEI numarasına ihtiyacınız var. IMEI numarasını öğrenmek için eğer telefonunuz çalışıyorsa *#06# tuşlayarak öğrenebilirsiniz. Çalışmıyorsa kutusunu bulmanız gerekecek. Kutunun üzerinde ya da içindeki kağıtlarda IMEI numarasını bulabilirsiniz.

Buraya gidin. IMEI numarasını yazın. Doğrulama kodunu girin.

Bu işlem sonrasında cihazınızın garanti durumuyla ilgili bütün bilgileri alabilirsiniz. Garanti bitmiş mi, bitmediyse ne kadar süresi kalmış? Hepsi burada size belirtilecek.

Teknik servis bulma

Teknik servis bulmak için buraya gidin. Buradan size en yakın teknik servisin adresini bulabilmeniz mümkün. Kargoyla telefonu gönderme seçeneği de var. Adres bilgileri almak için buraya bakın. Kargo ücretleri Huawei tarafından karşılanırken kargoyla her yere gönderemeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden kargoyla göndermek için mutlaka verdiğimiz adresten kontrol sağlayın.

Teknik servisi takibi

Huawei Türkiye garantisi kapsamında tamirde olan cep telefonlarınızı Huawei müşteri hizmetleri üzerinden her daim kontrol edebilir durum sorgulama yapabilirsiniz. Buradaki sayfadan kontrolünüzü sağlayın.

Haklarınız

Huawei telefonunuzu kaç günde onarmak zorunda? Telefonunuz onarılamıyorsa ne olur? Ne gibi haklarınız var? Huawei’den verilen bilgiye göre Huawei Türkiye garantili cihazın, garantili teknik servis işlemini yapan yerlerde en fazla tamir süresi 10 iş günüdür. 10 iş gününü geçen tamiratlarda dilerseniz aynı cihazın sıfırını yoksa bir üst modelini alabilirsiniz. Tamirat işlemi 20 günü geçtiği zaman para iadesi talebinde bulunabilirsiniz.