Whatsapp’a Eklenecek En Yeni Özellikler

Whatsapp kendini geliştirmeye devam ediyor. Sık sık güncelleme alarak yeni özelliklere kavuşan en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp’a en son hikayeler kısmına bumerang özelliğinin geleceğini duyurmuştuk. Bu yeni özelliğin ortaya çıkışının üzerinden çok geçmedi ki şimdi iki farklı özelliğin yakın zaman içinde Whatsapp’a ekleneceği konuşuluyor.

Çıkartmaları gruplandır

Çok fazla çıkartma kullanan biriyseniz, bu özelliği çok sık kullanacaksınız. Artık sohbetlere gönderilen çıkartmalar gruplandırılabilir. Bu sayede daha düzgün görünecek Whatsapp ayrıca aradığınız çıkartmayı çok daha kolay bulabileceksiniz.

Fotoğraf albümü oluştur

Whatsapp’a geleceği söylenen ikinci özelliğin fotoğraf albüm yapmayla ilgili olduğu konuşuluyor. Bu özellik sayesinde fotoğraflarınızı paylaşmadan önce bir albüm haline getirebiliyorsunuz. Bu sayede paylaşım daha kolay hale geliyor. Daha öncesinde fotoğrafları paylaşım sırasında tek tek seçmemiz sonrasında göndermemiz gerekiyordu. Bundan sonra paylaşmak istediklerinizi düzgün bir şekilde albüm haline getirebilecek ve daha sonra paylaşabileceksiniz.