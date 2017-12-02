iPhone’da Mesaj Bildirimlerinin Tekrarı Nasıl İptal Edilir?

iPhone cihazınızı aldığınızda mesaj geldiği zaman mesaja bakmazsanız bir süre sonra bir bildirim daha gelir. İkinci mesaj geldi sanırsınız, ancak o bildirim ayarlarından yapılmış sizi sürekli uyaran bir özelliktir. Bu yazımızda bu özelliği nasıl iptal edeceğinizi anlatacağız.

iPhone’da mesaj bildirimlerinin tekrarını iptal etmek için;

Önce ayarlara giriyoruz. Ardından bildirimlere giriş yapıyoruz.

Bildirimlerde mesajlar uygulamasını bulup içine giriyoruz.

Mesajlar uygulamasının alt kısmında yer alan “uyarıları yinele” ayarına giriyoruz.

Uyarıları yineleyi asla yapıyoruz.

Uyarıları yineleyi asla yaptığınız zaman mesaj geldiği zaman bir kere çalacaktır. Eskisi gibi tek mesaja iki uyarı vermeyecektir.