iPhone’da Mesaj Bildirimlerinin Tekrarı Nasıl İptal Edilir?

iPhone cihazınızı aldığınızda mesaj geldiği zaman mesaja bakmazsanız bir süre sonra bir bildirim daha gelir. İkinci mesaj geldi sanırsınız, ancak o bildirim ayarlarından yapılmış sizi sürekli uyaran bir özelliktir. Bu yazımızda bu özelliği nasıl iptal edeceğinizi anlatacağız.
iPhone’da mesaj bildirimlerinin tekrarını iptal etmek için;
- Önce ayarlara giriyoruz. Ardından bildirimlere giriş yapıyoruz.
- Bildirimlerde mesajlar uygulamasını bulup içine giriyoruz.
- Mesajlar uygulamasının alt kısmında yer alan “uyarıları yinele” ayarına giriyoruz.
- Uyarıları yineleyi asla yapıyoruz.
Uyarıları yineleyi asla yaptığınız zaman mesaj geldiği zaman bir kere çalacaktır. Eskisi gibi tek mesaja iki uyarı vermeyecektir.
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