Apple-iOS Nasıl Yapılır ?

iPhone’da Mesaj Bildirimlerinin Tekrarı Nasıl İptal Edilir?


2 saat önce
Yazar Tarık
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iPhone cihazınızı aldığınızda mesaj geldiği zaman mesaja bakmazsanız bir süre sonra bir bildirim daha gelir. İkinci mesaj geldi sanırsınız, ancak o bildirim ayarlarından yapılmış sizi sürekli uyaran bir özelliktir. Bu yazımızda bu özelliği nasıl iptal edeceğinizi anlatacağız.

iPhone’da mesaj bildirimlerinin tekrarını iptal etmek için;

  • Önce ayarlara giriyoruz. Ardından bildirimlere giriş yapıyoruz.
  • Bildirimlerde mesajlar uygulamasını bulup içine giriyoruz.
  • Mesajlar uygulamasının alt kısmında yer alan “uyarıları yinele” ayarına giriyoruz.
  • Uyarıları yineleyi asla yapıyoruz.

Uyarıları yineleyi asla yaptığınız zaman mesaj geldiği zaman bir kere çalacaktır. Eskisi gibi tek mesaja iki uyarı vermeyecektir.

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