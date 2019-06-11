Instagram Şarkı Söz Ekleme Özelliği

İlk etapta bu özelliğin ülkemiz için ya da Türkçe için pek de kullanışlı olmayacağını söylemek isterim. Instagram’da bir şekilde hikayenize görselin üzerine müzik eklemeniz mümkün. Bundan sonra ise şarkıyla birlikte ayrıca o şarkının sözleriniz de eklemek mümkün olacak. Bunu nasıl olması gerektiğiyle ilgili seçim yapabileceksiniz.

Bu özellik, müzik kütüphanesinin aktif olduğu ülkelerde kullanılabilir hale geldiğini ekleyelim. Elbette en başta belirttiğimiz gibi ülkemiz bu ülkeler arasında yer almıyor.

Şarkı sözü eklemek için şarkıyı ekledikten sonra şarkı sözleri arasından seçim yapabileceksiniz. Şarkının sözlerinin bir kısmını görsele yazı olarak eklemeniz mümkün olacak. Sadece metin ya da animasyonlu şekilde görsele yazıyı ekleyebiliyorsunuz.

Bu durum daha eğlenceli hikayelerin ortaya çıkmasına vesile olacak ama ülkemiz için kullanılabilir hale ne zaman gelecek emin değiliz. Muhtemelen telif sorunları ortadan kalktığı zaman ya da Facebook konuyla ilgili ülkemiz müzik yayıncıları ve plakçılarıyla anlaşma yaptığı zaman bu sorun ortadan kalkabilir.