Android Üzerinden Bir Müziğin Sesini Yükseltme ya Da Kısma

Sesini yükseltme veya kısma dedik ama bu ses kısma açma taşlarıyla değil bu işlemi ses dosyası üzerinden kalıcı olarak yapmaktan bahsediyorum. Birok uygulama denemem neticesinde gerçekten işe yarayanı buldum. Bu uygulama sayesinde düşük sesli müziklerin sesini yükseltebilir eğer çok yüksek bir sese sahipse alçaltabilirsiniz.

Hemen nasıl yapıldığını gösterelim. İhtiyacımız olanlar wavepad free uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nchsoftware.pocketwavepad_free buradan indirin.

Bir müzik dosyası telefonunuzda bulunmalı.

İşlemler oldukça basit, görsellerden kontrol edebilirsiniz. Maddeler halinde sıramıyorum.

İlk önce uygulamayı açın.

Sol üst köşede yer alan ‘add’ butonuna tıklayın.

Import from Audio seçerseniz bütün sesler arasından dosyanızı seçebilirsiniz. Tekli seçmeye izin verir. Import form folder seçerseniz dosyalar arasından sesi bulursunuz ve çoklu eklemeye izin verir.

Dosyanızı ekleyiniz.

Ses dosyası eklendikten sonra üzerine tıklayın.

Bu içerisine girecek ve yapabileceğiniz ayarları size gösterecektir.

Effect kısmına tıklayın ve sol üstte açılan ‘Ampfily ‘ butonuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Gördüğünüz çubuk ve sayı sesin düzeyini ayarlamanızı sağlar. İstediğiniz düzeyi belirledikten sonra Apply butonuna başın ve işlemi uygulamasını bekleyin.

Daha sonra alttaki görseler olduğu gibi üstteki edit butonuna tekrar tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda sol üstte yer alan ‘file’butonuna tıklayıp ‘save as’ diyoruz.

Dostumuzun ismini belirleyip devam edin ve işlemin uygulamasından sonra tekrar aynı sayfaya geleceksiniz. Burada ise ‘export ‘ butonuna tıklayın.

Sonrasında ise hangi dosyaya çıkmasını istiyorsanız seçin ve devam edin.

Bilmeniz gerekenler şunlar; ücretsiz bir uygulama, uygulama içi satın alma sunuyor. Örneğin mp3 formatında çıktı almak için satın alma yapmak gerekiyor. Bu işlemde çıktılarınız wav formatında oluyor. Bu nedenle dosya boyutları oldukça büyük.

Başka bir uygulama ile tekrar mp3 formatına çevirip boyut küçültme mümkün.