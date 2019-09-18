Minecraft’ın Kaç Oyuncusu Var? 2019 Güncel Veriler

Her zaman merak edilen konulardan birisidir. Bir oyun kaç kişi tarafından oynanıyor? Özellikle online oyunlarda kalabalık sunucular arayanların merakı bu yönde. Minecraft için de bu sorunun cevabını siz de merak ediyorsanız yazımızın devamında Minecraft’ın dünya çapında kaç oyuncusu olduğunu öğrenebilirsiniz.

Minecraft’ın oyuncu sayısı

Minecraft’ın toplam oyuncu sayısı Pubg ya da Fortnite gibi yapımları geçmeyi başarıyor. Bu sayede daha da popüler hale geliyor. Minecraft’ın şu an tam 112 milyon oyuncusu bulunuyor. Bu Minecraft’ı en çok oyuncusu olan oyun yapıyor.

Minecraft’tan sorumlu isim Helen, bu başarılarını 2 şeye borçlu olduklarını vurguluyor;

Geri dönen insanlar Bloklu grafikler ve basit mekanikler

Geri dönen insanlar, sıkıcı oyunları bırakıyor ve Minecraft’ın yaratıcı dünyasının yanında hayatta kalma modlarının acımasız yüzüyle de karşılaşıyor. Bununla birlikte çeşitli modlara sahip olması neticesinde daha fazla insanda ilgi uyandırıyor.

Bloklu grafikler ve basit mekanikler sayesinde hemen hemen her bilgisayarda oynanabilmesi oyunu daha fazla kişiye eriştiriyor. Bununla birlikte telefondan da oynanan Minecraft çok daha fazla insana hitap etmeyi başarıyor.

Yakın zaman içinde Minecraft Earth ile birlikte yine telefonlar için genel manada Minecraft’ın oyuncu sayısı artacak. Arttırılmış gerçeklik ile oynanan oyun gerçek dünya ile Minecraft dünyasını birleştiriyor.