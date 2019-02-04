iPhone’da Instagram İngilizce Sorununu Düzeltmek

Instagram, ios için güncellendi ama sorunlu hale geldi. Bu güncelleme ile sorunların giderilmesi gerekiyordu. Lakin başka bir sorun ortaya çıktı. Güncelleme sonrası Instagram İngilizce oldu. Elbette bir çok kişi bu şekilde kullanmaya muktedir fakat bir çoğuda maalesef Instagram’ın bu halini değişik buluyor. Peki bu sorunu çözmek mümkün mü?

Instagram İngilizce sorununu çözmek

Uygulamanın ayarları kısmından Türkçe’yi seçmek herhangi bir çözüm oluyor. O haliyle bile İngilizce bir Instagram karşınıza çıkıyor. Bu sorunu çözmek için dil ayarlarının en altında bulunan Türkçe seçeneğini aktif etmelisiniz. Bu şekilde son güncellemeyle Instagram’a gelen İngilizce olma hatasını gidermiş olursunuz.

Yakın zaman içinde Android için Instagram’a herhangi bir güncelleme gelmediği için bu sürümde sorun olduğunu düşünmüyorum.