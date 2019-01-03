Android Cihazınıza Mail Eklemek

Mail çok fazla kullanan biriyseniz burada anlattığımız yönteme çok ihtiyaç duyacaksınız.

Aslında gmail hesap sahipleri için Android telefona mail eklemek çok kolay. Zaten hesabınızı eklediğiniz zaman mail senkromizasyonunu açın, mailini eklenmiş olur ama ya kendi web sitenizin mailini kullanıyorsanız?

Örneğin mail@alanadiniz.com şeklinde kendi hostunuzdan aldığınız bir mail hizmeti var. Ya da sadece bir alan adınız var ve yandex gibi hizmetlerden faydalanarak alan adınıza Oluşturduğunuz mail adresinizi telefonda kullanıyorsunuz. O zaman şu adımları takip edin.

Kendi hostunuzdan aldığınız mail adresinizi Android’e nasıl eklerseniz?

Gmaile girin ve sol üst köşede mail adresinizi yanındaki oka tıklayın. Daha sonra aşağı kısımda beliren hesap ekle satışına tıklayın.

Açılan sayfada en altta bulunan diğer butonuna tıklayın. E-posta adresinizi girip ileri butonuna tıklayın.

Hesap türünü seçin. Seçiminizi unutmayın çünkü hostunuzdan alacağınız veriler ona göre olacak. Imap seçebilirsiniz. (Imap ve pop3 arasındaki farkı başka bir yazıda açıklamayı düşünüyorum). Hostunuzdan maili alırken belirlediğiniz şifreyi girin. İleri butonuna tıklayın.

Sunucu kısmına hostunuzdan aldığınız bilgileri girin. Hostunuzun yardım dökümanlarından bulabilirsiniz. Örneğin hostinger için bu mx1.hostinger.com şeklindedir. Bazı hatlarda imap.hostadi.com şeklindedir. İleri butonuna tıklayın.

Bu aşamayı geçince giden sunucu için bilgi isteyecek. Hostunuzdan smtp için sunucu bilgisini alın. İleri butonuna tıklayın.

Daha sonra basit ayarları soracak. Onaylayıp. Hesabınız eklendi.