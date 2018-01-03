İphone’da Mesaj Okundu Bilgisi Nedir, Nasıl Açılır?

iOS sisteminizin bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Bu özellik sayesinde size mesaj gönderen kişiler gönderdiği mesajı okuyup okumadığınızı görebilirler. Mesaj okundu bilgisi özelliğiyle bunu yapmak mümkün.

Mesaj okundu bilgisini açarsanız karşı taraf size mesaj gönderdiğinde ve siz onu açıp okuduğunuzda karşı tarafa mesajı okuduğunuza dair bilgi verir. Mesaj ayarlarından bu özelliği açmanız mümkün. Tam olarak şu yolu izleyerek açabilirsiniz.