Ülkemizde aracın durumuna ve nasıl tescil edildiğine göre değişmekle birlikte her sene ya da standart 2 senede 1 muayene yapılmaktadır. Araç muayenesi trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığına karar vermek için yapılır. Aracın bir bütün olarak sağlam olmasının yanında tıpkı ruhsatında yazdığı gibi olmasına da dikkat edilir. Bu açıdan üzerindeki boyaya ya da yapıştırdıysanız logoya bile bakılır. Kanunen belirlenmiş standartlarda değişiklik olup olmadığı da kontrol edilir. Özet olarak Araç Muayenesi baştan ayağa yapılır.

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

Bunun için ülkemizde tek yetkili kurun olan TuvTurk sitesine gitmeniz gerekiyor. Online randevuyu buradan alabilirsiniz. Ayrıca araç muayene istasyonundan da benzer bir işlem yapabilirsiniz ama yöntem onlinedır ve oradan da aynı şekilde yapılacaktır. Muayene randevusu alırken elinizde ruhsatınız olması yeterlidir.

Araç muayene ücretleri

Bugün araç muayene ücretlerine baktığımız zaman TuvTurk verileri şu şekildedir;

Muayene gecikme bedeli nasıl hesaplanır?

Bunun için genel mantık muayene tarihinden sonra geçen her ay için %5 alınması. Örneğin muayeneyi bir kaç gün geçirdiyseniz %5 daha fazla ödeyeceksiniz. Gecikme 1. ayı tamamladı ikinci aydan gün aldıysa +%5 daha fazla ödeyeceksiniz. Bu hesabın içinden çıkamadınız mı? O halde TuvTurk’ün bir hesaplama aracı var ona bakın. Orada gitmeniz gereken son tarihi girin. Yani muayene geçerlilik tarihini girin, ve muayeneye gideceğiniz tarihi girin. Araç ikisi arasındaki farkı hesaplayacak ve size ödeyeceğiniz ücreti çıkaracaktır.

Hesaplama aracı için buraya bakın.