Android İçin Youtube’da Yenilik

Android üzerinden Youtube kullanıcılarını ilgilendiren ve oldukça iyi bir değişiklikten bahsedeceğiz. Youtube uygulaması özellikle etkileşimi arttırması için yorumlar kısmının yerini değiştirdi. İşte tam olarak gelen değişiklik ve bize etkisi.

Youtube yorumlar

Youtube’un en önemli özelliklerinden birisi videoya yorum yapılabilmesi. İnsanların oldukça eğlendikleri bu kısımda çok detaylı bilgi almanız da mümkün. Kısacası bir çok amaç için kullanılan yorumlar kısmı Youtube’da etkileşimi arttırıyor.

Daha önceden yorumlar kısmının önerilen videoların altında olduğunu biliyoruz ama şimdilerde bütün cihazlara yavaş yavaş yayılan bir güncelleme ile Youtube videosu altındaki yorumların videonun hemen altına taşındığını görüyoruz. Buradaki amaç insanların etkileşimini arttırmaktır.

Bununla birlikte bir çok insan uygulamadan Youtube’a girdiği zaman yorumları bulana kadar onlarca video geçmek zorunda kalabiliyor. Bir çoğu zaten bunu yapmıyor. Oysa ki yeni güncellemede hemen videonun altında ve kapalı şekilde gelen yeni yorumlar insanların yorum yapmasına da katkıda bulunacak.

Kapalı olan yorumlar kısmını üzerine tıklayarak genişletmeniz ve yorumları okuyarak videodan daha fazla faydalanmanız mümkün.