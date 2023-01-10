Telefon Ekran Kilidi Kırma Yöntemleri [2023] – Tüm Yöntemler

Telefonunuzun ekran desenini ya da şifresini unuttuğunuzda belli bir deneme sayısının ardından telefon kendini kilitliyor. Bu can sıkıcı durum karşısında birçok kişi telefon tamircilerine başvuruyor ya da tüm bilgilerini kaybetmek pahasına telefonu sıfırlıyor. İçeriğimizde kullanabileceğiniz tüm telefon ekran kilidi kırma yöntemleri ve formatsız ekran kilidi sıfırlama yollarını derledik.

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Telefon ekran kilidi kırma yöntemleri

Unutulan desen şifresi kırma ve format atmadan ekran kilidi sıfırlama için bazı yöntemler bulunuyor. Telefonunuzu tamirciye götürmeden ya da format atmadan önce bu yöntemleri deneyin.

Bilgisayardan telefon şifresi kırma: Google Cihazımı Bul

Telefon ekran şifresi kırma yöntemleri arasında en çok kullanılan ve en işe yarar yöntem Google’ın Android kullanıcılarına sunmuş olduğu Cihazımı Bul özelliği. Kaybolan ve çalınan telefonlar için geliştirilen özellik, ekran desen şifresi sıfırlama ve ekran şifresi sıfırlama konusunda da oldukça işlevsel. Bu yöntemle bilinmeyen ekran şifresi değiştirme için telefonunuzun Cihazımı bul özelliğini daha önceden aktif etmiş olmanız gerekiyor. Özelliğin aktif olup olmadığını bilmiyorsanız da denemekte yarar var. Google Cihazımı Bul özelliği ile telefon ekran kilidi sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin;

1. Linke tıklayarak Android Device Manager sayfasına gidin.

2. Açılan sayfada telefonunuzda kullandığınız e-posta ve şifreyi girerek oturum açın. Karşınıza yukarıdaki gibi telefon modelinizi ve telefon üzerinde yapabileceğiniz değişiklikleri gösteren bir ekran çıkacaktır. Açılan sayfada yukarıdaki gibi bir ekran açılmadıysa ve Cihaz bulunamadı uyarısı alıyorsanız bu yöntemle telefon ekran şifresi kırma işlemi yapamazsınız. Sayfa sorunsuz açıldıysa Güvenli Cihaz seçeneğine tıklayın.

Sonraki ekranda Google sizden tekrar Google hesabınızı doğrulamanızı isteyecektir. Şifrenizi tekrar girdikten sonra yukarıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda kullanmak istediğiniz yeni şifreyi her 2 kutucuğa yazıp Sonraki butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranlarda isteğe bağlı olarak kurtarma mesajı ve kurtarma telefon numarası ekleyebilirsiniz. Bu aşamayı da geçtikten sonra ekran desen şifresi değiştirme ya da ekran kilidi şifresi değiştirme işlemi tamamlanmış olur.

Deseni unuttum özelliği ile ekran desen şifresi sıfırlama

Telefonunuzda bir şifre yerine ekran deseni kullanıyorsanız ve bu deseni hatırlamıyorsanız Android size deseni sıfırlamak için bir seçenek sunuyor. Telefon ekran kilidi kırma yöntemleri arasında en çok kullanılan özelliklerden biri olan ekran deseni şifresi sıfırlama özelliği için desen şifresi ekranın sağ alt kısmında yer alan Deseni unuttunuz mu? seçeneğine dokunun. Açılan ekranda Google hesabınıza ait e-posta adresini ve şifreyi girerek kolayca yeni şifre belirleyebilirsiniz.

Güvenli modda ekran şifresi kırma

Google hesabınızı kullanarak telefon ekran kilidi kırma işlemini yapamadıysanız telefonu güvenli mod ile açarak da şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Peki Android güvenli mod nasıl açılır? Android işletim sistemine sahip telefonunuzda güvenli modu açmak için öncelikle telefonunuzu tamamen kapatın. Ardından telefon açma – kapama tuşuna başlangıç ekranı görünene kadar basılı tutun. Ekrana “Güvenli modda tekrar başlatılsın mı?” ya da “Güvenli mod açılsın mı?” şeklinde bir ibare çıkar. Burada Tamam butonuna dokunarak güvenli moda geçiş yapabilirsiniz. Güvenli modda telefonunuz ekran şifresi ya da deseni istemeyecektir. Telefon ayarlarına girerek şifrenizi kaldırabilir ve yeni şifre belirleyebilirsiniz.

Cihazımı bul özelliği ile Samsung ekran şifresi sıfırlama

Samsung marka bir akıllı telefon kullanıyorsanız şirketin telefon ekran kilidi kırma için geliştirdiği bir yazılım var. Google’ın Cihazımı Bul özelliği ile aynı mantıkta çalışan bu özelliği kullanarak ekran şifre sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için daha önce telefonunuz üzerinden bir Samsung hesabı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Samsung ekran şifresi sıfırlama için aşağıdaki adımları takip edin;

Linke tıklayarak Samsung Find My Mobile sayfasına gidin.

Açılan sayfada Oturum aç butonuna tıklayın ve Samsung hesabınız için kullandığınız e-posta ve şifre ile giriş yapın.

butonuna tıklayın ve Samsung hesabınız için kullandığınız e-posta ve şifre ile giriş yapın. Oturum açtıktan sonra ekranın sol kısmında bulunan Ekranımı Kilitle butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Yeni bir şifre oluşturabileceğiniz sayfa açılacaktır. Bu sayfa üzerinden yeni bir ekran şifresi belirleyebilirsiniz.

Telefon ekran kilidi kırma hakkında sık sorulan sorular

Rehberimizde telefon ekran kilidi kırma konusunda kullanabileceğiniz 4 farklı yöntemi sizlere sunduk. Bu yöntemleri kullanarak şifrenizi sıfırlayamadıysanız maalesef bir tamirciden yardımcı almak ya da telefonu sıfırlamak dışında bir çözüm yolu bulunmuyor. Telefon ekran kilidi kırma hakkında sık sorulan soruları bu başlık altında derledik;

Telefon şifre kırma programı var mı?

Telefon ekran şifresi unutma sonucu çoğu kullanıcı telefon şifre kırma programı arayışına giriyor. Telefon şirketlerinin kendine özgü telefon ekran kilidi kırma programları bulunuyor. Cihaz modeline göre 2 ila 24 saat arasında şifre sıfırlanabiliyor. Ancak bu tür yazılımlar lisanslı olarak satılıyor ve lisans bedelleri bir hayli yüksek. Telefon tamircileri dahi bu yazılımları ortaklaşa satın alıyor.

iPhone telefon şifresi kırılabilir mi?

iPhone telefon şifresi kırma işlemi bireysel olarak neredeyse imkansıza yakın. Apple kullanıcı gizliliğine oldukça fazla önem veriyor. iPhone telefon ekran şifresi kırmak ancak teknik ekipmanlar ve yazılım bilgisi ile yapılabilir. Dolayısıyla yetkili servislerden ya da uzmanlardan yardım almak en sağlıklı yol olacaktır.

Telefon şifresi kırılırsa telefon sıfırlanır mı?

Telefon şifresi kırma konusunda içeriğimizde de yer verdiğimiz gibi bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri kullanarak telefonu sıfırlamadan şifre kırma işlemi yapabilirsiniz. Telefona format atarak şifreyi sıfırlamak istediğinizde ise ekran şifrenizle birlikte tüm verileriniz silinir.

Şifresi unutulan telefon nasıl açılır?

Şifresi unutulan telefonu açmak için rehberimizde yer verdiğimiz telefon ekran kilidi kırma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerle sorunu çözemediyseniz telefonunuzu tamamen sıfırlayabilir, telefon tamircilerinden ya da servislerden destek alabilirsiniz.