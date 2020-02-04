iPhone’da Oyundayken Bildirim Almayın

Android tarafında oyun oynarken bildirimleri engelleme işlemi oyun hızlandırıcı ve boosterlarla yapılabiliyor. iOS tarafından bu durum bu kadar basit değil. Çünkü iOS’ta oyun hızlandırıcı gibi bir uygulama yok. Android tarafından şirketler kendi telefonları için kendi hızlandırıcılarını kullanırken 3. parti yazılımlar da mevcut. iOS tarafında böyle birşey yok. Android tarafında bu uygulamalar yardımıyla oyunu açtığınız zaman arka plan temizlenir ve bildirimler oyun açık olduğu süre boyunca engellenir. Bildirim gelmeye devam eder ama ne bildirim çubuğunda görünür ne de ses çıkar. Sizi kesinlikle rahatsız etmez. Bu yazıda iPhone üzerinden bunu nasıl yapabileceğimizi görelim;

iPhone’da oyundaylen bildirimleri engellemek

Rahatsız etme modunu ayarlarda bulun ve burada “sadece” ifadesini “her zaman” olarak değiştirin.

Uygulamaların bildirimlerini engelleyin. Ayarlar – bildirimler yolunu takip edin. Buradan uygulamaları size en son bildirim gönderene göre sıralayın. Buradan çok sık bildirim aldığınız uygulamaların bildirim göndermesini engelleyin.

Oyununuz internetsiz ise uçak modunu açın.

Yapabilecekleriniz şimdilik bu kadar. Oyun oynarken bu adımlardan birini takip edin. Ya da garanti sonuç için uygulayabildiğiniz hepsini uygulayın. Oyununuz bittikten sonra geri değiştirmeyi unutmayın.