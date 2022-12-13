Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır? [∞] – Yan 8 İşareti

Sonsuzluk işareti, yan 8 işaretine benzeyen ve sonsuzluğu ifade eden bir matematik simgesidir. Bu içeriğimizde klavyede sonsuzluk işareti nasıl yapılır, telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır ve sonsuzluk işareti yapma kolay yöntemi konularında sizlere görseller eşliğinde rehberlik edeceğiz.

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Bilgisayardan Sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Bilgisayardan sonsuzluk işareti yapmak için klavyede yer alan tuş kombinasyonları ya da karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.

Klavyeden sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Bilgisayar klavyesinden yan sekiz işareti yapmak için Alt + 8734 kombinasyonu kullanılır. Klavyenizde Alt tuşuna basılı tutarak sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 tuşlarına basın. Sonsuzluk işareti yazılacaktır. Bazı durumlarda bu kombinasyon hata verebilir. Böyle durumlarda da benzer şekilde Alt + 256 kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Mac bilgisayarda sonsuzluk işareti yapma işlemi için de Option + 5 kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Karakter eşlem tablosuyla sonsuzluk işareti yapma

Karakter eşlem tablosu, klavyede bulunmayan ya da farklı kombinasyonlarla yapılan sembollerin yer aldığı ikon ve sembolleri içeren tablodur. Klavyede yapmakta zorlandığınız ya da bulamadığınız tüm sembolleri bu tablo üzerinden görebilirsiniz. Karakter eşlem tablosu ile sonsuzluk işareti yapma işlemi için aşağıdaki adımları takip edin;

1. Klavyeden Windows tuşu ve R harfine aynı anda basılı tutarak Çalıştır ekranını açın.

2. Açılan ekrandaki kutucuğa charmap yazarak Enter tuşuna basın. Karakter eşlem tablosu açılacaktır.

3. Karakter eşlem tablosunda sonsuzluk işareti 221E Unicode ‘a aittir. Ekranın sağ alt kısmında yer alan Unicode’a git kutucuğuna 221E yazarak sonsuzluk işaretini yazdırabilirsiniz. Seçiminizin ardından Kopyalanan karakterler kısmından Seç butonuna, ardından da Kopyala butonuna tıkladığınızda sonsuzluk işareti kopyalanmış olacaktır.

Telefondan sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Telefondan sonsuzluk işareti yapmanın en kolay yolu sembolü ihtiyaç duyduğunuz zaman farklı bir yerden kopyalamaktır. Bu sembolü sürekli kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız yine kopyalamak suretiyle telefon klavyenizin sık kullanılanlarına ekleyebilirsiniz. Sık kullanılanlara ekleme için aşağıdaki rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Android’te sonsuzluk işareti yapma

Android telefonda sonsuzluk işareti için telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin. Açılan ekranda sırasıyla Dil ve Giriş > Sanal Klavye > Kişisel Sözlük menülerini takip edin. Kişisel sözlük ekranı açıldığında karşınıza çıkan dil seçeneklerinden Türkçe dilini seçip ekranın sağ üst köşesinde yer alan Ekle butonuna tıklayın. Karşınıza kişisel sözlüğünüze yeni kelimeler ekleyebileceğiniz bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda Sözcük yazan kutucuğa sonsuzluk yazın. Hemen altında bulunan kısayol kutucuğuna da kopyaladığınız sonsuzluk işaretini (∞) yapıştırın. Artık telefonunuzla herhangi bir şey yazarken sonsuzluk kelimesini kullandığınızda sonsuzluk işareti otomatik olarak ekranınıza gelecektir.

*Bu yöntemi kullanabilmek için Android telefonunuzun klavye ayarlarında kelime ve emoji tahminlerinizin açık olması gerekmektedir.

iPhone’da sonsuzluk işareti yapma