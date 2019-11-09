Yeni Uygulaması Arayanlar, Photoshop Camera Geliyor!

Kamera uygulamasının daha yetenekli olması gerektiğini düşünenler, biraz daha bekleyin, Photoshop Camera geliyor. Photoshop kamera, anında yapabildiğiniz değişiklikler, hızlı uygulanan filtreler, yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor. Bakın Adobe’un Photoshop kamerası ne işe yarıyor.

Adobe Photoshop Camera

Fotoğraf çekildiği anda anında anilizini yapan uygulama yapay zeka desteği sayesinde fotoğrafı düzenlemek konusunda size en doğru filtre ve aksiyonları yapmanız için çözüm sunuyor. Resim düzenleme uygulamalarında bulabileceğiniz renkleri değiştirme, kontrast, gölgeler gibi bir çok özellik bu kamera uygulamasında bulunuyor.

En önemli özelliklerinden bir diğeri fotoğraftaki nesneleri tanıyabilmesi. Yapay zeka desteği sayesinde fotoğrafta insan mı hayvan mı nesne mi olduğunu uygulama tanıyabiliyor. Bu sayede fotoğrafa en doğru filtreleri uygulayabiliyorsunuz. Ama korkmayın, yaptığınız düzenlemeleri geri almanız mümkün. Değişiklikler uygulanmadan geri alınabiliyor.

Standart kameralarda yer alan özelliklerin hepsini burada bulabilirsiniz. titreşim, pozlama, gölgeler, tonlar ve ışık ayarlamaları gibi bütün ayarlar Adobe Photoshop Camera uygulamasında yer alıyor.

Bu uygulamanın şimdilik ön kayıt aşamasında olduğunu ve buradan kayıt olabileceğinizi belirtelim.