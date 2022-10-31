DM Nedir ? DM Ne Demek – Instagram DM Nedir [2022]

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri DM nedir, DM ne demek çoğalmaya başladı. Özellikle Instagram’da kullanılan GT, UNF, DM gibi terimler kullanıcılar tarafından çoğu zaman merak edilmekte. Instagram uygulamasında bazı profillerin biyografi kısımlarında yer alan NO DM , DM atmayın, x DM gibi terimler sıklıkla yer almakta. DM nedir, DM ne demek diye sormanız o yüzden normal. Size şimdi detaylıca DM ne olduğunu anlatayım.

DM’nin anlamı nedir ? DM nedir ? DM ne demek ?

Hayatımıza Instagram’a giren girem DM kelimesinin anlamı ise kendisi kadar kısa. DM, ‘Direct Message‘ yani direkt mesaj kelimelerinin baş harfleri ile meydana gelmekte. Sosyal medyada genellikle Instagram’da kısaca ‘DM’den gönderdim’, ‘DM atın’ gibi kullanıldığında ise o kişiye mesaj atıldığını veya atılmasını istediğini dile getirmektedir. Direct Message Türkçe anlamı ise Mesaj Yönlendirmek olarak çevrilse de Özel Mesaj olarak adlandırılır. Instagram’ın kendi sayfasından da detaylara ulaşabilirsiniz.

DM atmak nedir ?, DM göndermek nedir ? gibi konularda merkanını gideren kullanıcılar arasında bazen DM atmayı beceremediğini dile getirenler var. DM teriminin anlamı kadar bunu uygulamaya koymakta bir o kadar basit aslında.

DM yani mesaj atmak istediğiniz Instagram profilini açın ve sağ üstteki 3 noktalı menü tuşuna dokunun. Ardından açılan pencerede “Mesaj gönder” seçeneğini seçin. Ardından mesajınızı yazarak gönder tuşuna dokunabilirsiniz. Instagram üzerinde karşılıklı takipleşmediğiniz kişilere de yani kısacası herkese DM atabilirsiniz. Ancak karşılıklı olarak takipleşmediyseniz veya o sizi takip etmediyse mesajınız Mesaj istekleri kısmına gidecektir ve o kişide hali ile mesajınızı zor görecektir.

Instagram’da en çok DM tanımı göreceğiniz profiller ise; alışveriş profilleri olacaktır. Sipariş için genel de DM veya Whatsapp diye yazmaktadırlar. Bunun sebebi de yorumlara bakılmaması ve geç dönülmesinden ötürü, özel mesaj veya Whatsapp mesaj ile iletişime geçmenizi istemeleridir. DM terimini twitter gibi sitelerde de kullanılmaktadır. Artık sanırım merakınız giderilmiştir 🙂 DM yani o kadar karmaşık bir anlamı yok.

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Instagramın Direct Mesaj hakkında yazısını da https://about.instagram.com/features/direct buradan okuyabilirsiniz.

Twitter’da DM Ne Demek?

Bir çok sosyal medya sitesinde olduğu gibi Twitter’da da DM, Direct Message’ın kısaltılmış halidir. Türkçe olarak Doğrudan Mesaj anlamına gelir. Twitter gibi sosyal medya hesapları başkalarına mesaj iletmek için bir çok yönteme sahiptir. Örneğin @kullanıcıadı şeklinde paylaşımlarınız da karşı tarafa bir mesaj niteliğindedir ama bunu eğer başka bir gizlilik ayarınız yoksa herkes görebilir. Twitter’da DM ise sosyal medya içinde özel mesaj olarak kullanılır ve sadece iki kişi arasında kalır.

Twitter’da nasıl DM gönderilir?

Twitter’a girin. Sol kısımdan mesajlara tıklayın. Sağ kısımdan yeni mesaj deyip mesaj göndereceğiniz kişiyi bulup seçin. Açılan sayfada aşağı kısımda mesaj yazabileceğiniz alanı görebilirsiniz.

Instagram’da DM Nerededir?

Instagram uygulamasından diğer Instagram kullanıcılarına Dm gönderebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri listeliyoruz;

Instagram uygulamasını açın. Ana sayfadayken sağ üstte uçak simgesini görebilirsiniz. Uçak simgesine tıkladıktan sonra Mesajlar kısmına geçiş yaptınız demektir. Instagram DM Instagram uygulamasının içindedir.

Bu şekilde Instagram üzerinden DM atabilirsiniz.

DM Nasıl Okunur?

DM Okumak için hangi sosyal medyadan size mesaj gönderildiğini bilmeniz gerekiyor. Örneğin Twitter’dan DM okumak için sol kısımdaki mesajlara girip okuyabilirsiniz. Yine Instagram’dan DM geldiyse sağ üstteki uçak simgesine tıklayarak DM’nize erişebilir ve DM okuyabilirsiniz.

Normalde bu DM okuma işi tıpkı Facebook üzerinden mesajlarınızı kontrol etmek gibidir ama her sosyal medyanın özellikleri farklı olabiliyor.

DM’den Yürümek Nedir?

DM özelliği olan sosyal medya hesaplarından biriyle flörtleşmek manasında kullanılır. Normalde birisine yürümek, kabaca ona asılmak manasında kullanılır. DM’den yürümek ise özel mesajlarla birisine asılmak manasında kullanılabilir. Sosyal medya üzerinden birisiyle konuşma ona hislerini belli etme yöntemidir. Son zamanlarda yeni neslin bunu oldukça kullandığını biliyoruz.

PM DM Ne Demek?

DM’nin Direct Message olduğunu açıklamıştık. Yani birisine araya başka birini veya şeyi sokmadan doğrudan mesaj göndermek manasında kullanılabilir. Aynı mantıkla çalışan daha eski bir terim olan PM’de var. PM ne demek?

PM genellikle forum sitelerinde kullanılan bir terim olup Personal Message şeklinde açılabilir. Yani Türkçe ifade etmek gerekirse Kişisel Mesaj denilebilir. Forumlardan birine Özel Mesaj Gönderdiğiniz zaman PM göndermişsiniz demektir. Bu bazen ÖM şeklinde de ifade edilir.

Eğer DM ne demek konusunda aklınıza takılan sorular varsa bize sorabilirsiniz. Yorum bölümünden sorunuzu yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım.