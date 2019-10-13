Android Cihaza Ücretli Uygulamaları Ücretsiz İndirme

Android markette yer alan ücretli uygulamaları ücretsiz indirme “free store” uygulaması ile ücretsiz indirebilirsiniz. Bu uygulama ücretli uygulamaları nasıl indiriyor, bu işin mantığı nedir, nasıl indirebilirsiniz? Yazımızın devamında bunlara değineceğim.

İlk olarak sizlere “free store” uygulamasından söz edeceğim. Bu uygulama Google Play’deki ücretli uygulamaları ücretsiz bir biçimde indirmenize yardımcı olacak. Öncelikle uygulamayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Uygulama telefonunuzda kurulduktan sonra şu adımları gerçekleştirmelisiniz.

Google Play’e giriş yapın.

Google Play’de ücretli herhangi bir uygulamayı seçin.

Uygulamayı indirme kısmına geldikten sonra yukarıda paylaşma bölümü var. Ona tıklayıp paylaş diyeceksiniz.

Paylaş dedikten sonra karşınıza ne ile paylaşmak istediğinizi soran bir ekran çıkacak. Siz de oradan “free store” uygulamasını seçeceksiniz.

Free store uygulamasını seçtikten sonra sizi uygulamayı indirebileceğiniz bağlantının yeer aldığı bir yere götürecek.

En son sayfada download dediğiniz zaman uygulama inmeye başlayacaktır.

Ücretli uygulamaları bu şekilde bedava indirebilirsiniz. Ancak sizlere önerim büyük boyutlu uygulamaları indirip boşuna zaman kaybetmeyin. Çünkü boyutu büyük olan uygulamalar çalışmıyor. En çok 200-300 MB boyutunda dosyalar indirin. Onların çoğunu çalıştırıyor. İlk indirme deneyiminizi bizimle paylaşır mısınız?