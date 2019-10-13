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Android Cihaza Ücretli Uygulamaları Ücretsiz İndirme

10 saat önce
29 Yorum
Yazar Tarık
140.990 Kez Okundu

Android markette yer alan ücretli uygulamaları ücretsiz indirme “free store” uygulaması ile ücretsiz indirebilirsiniz. Bu uygulama ücretli uygulamaları nasıl indiriyor, bu işin mantığı nedir, nasıl indirebilirsiniz? Yazımızın devamında bunlara değineceğim.

İlk olarak sizlere “free store” uygulamasından söz edeceğim. Bu uygulama Google Play’deki ücretli uygulamaları ücretsiz bir biçimde indirmenize yardımcı olacak. Öncelikle uygulamayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Uygulama telefonunuzda kurulduktan sonra şu adımları gerçekleştirmelisiniz.

  • Google Play’e giriş yapın.
  • Google Play’de ücretli herhangi bir uygulamayı seçin.
  • Uygulamayı indirme kısmına geldikten sonra yukarıda paylaşma bölümü var. Ona tıklayıp paylaş diyeceksiniz.
  • Paylaş dedikten sonra karşınıza ne ile paylaşmak istediğinizi soran bir ekran çıkacak. Siz de oradan “free store” uygulamasını seçeceksiniz.
  • Free store uygulamasını seçtikten sonra sizi uygulamayı indirebileceğiniz bağlantının yeer aldığı bir yere götürecek.
  • En son sayfada download dediğiniz zaman uygulama inmeye başlayacaktır.
ücretli uygulamaları ücretsiz indirme

ücretli uygulamaları ücretsiz indirme

Ücretli uygulamaları bu şekilde bedava indirebilirsiniz. Ancak sizlere önerim büyük boyutlu uygulamaları indirip boşuna zaman kaybetmeyin. Çünkü boyutu büyük olan uygulamalar çalışmıyor. En çok 200-300 MB boyutunda dosyalar indirin. Onların çoğunu çalıştırıyor. İlk indirme deneyiminizi bizimle paylaşır mısınız?

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29 Yorum

  • Abi ben hepsini dediniz gibi yaptım LUTFEN BANA YARDIMCİ OLUN İLKTEN BENİM İNDİRDİRİGİM OYUN CONSTRUCTİON SİMULATOR 2014 TU İLKTEN İNDİ SONRA İNİNCEDE MYAPKS GİBİ SEYLER YAZDİ SONRA BENDE O NA GİRDİM DOSYALAR VARDI. ES ZİP İZLEYİCİ Cİ SEÇTİM APK YÜKLEDİM COM.ASTROGON MU NE OLE Bİ DOSYA VAR ONU OBB YE ATTİM AMA OYUNA GİRDİGİMDE USTE YUKLENME İSARETİ CİKİYOR SONRA O İSARET GİDİYOR VE ACİLMİYOR OYUN YARDIM !!!

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  • admin kardeşim veya abicim şimdi ücrtlı olan uygulamayı indirdim ama şimdilık bır sorun yok 7 tl lık bır uygulama indirdim ama 1500 mılyrdan olmayalım mı telefon bozulmazmı garantisi varmı agrlaştı şimdiden tel

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    • Biz o konuda kesin garanti veremeyiz ama sorun olmaz. Olursa da şöyle olur sonuçta bunlar illegal uygulama yani olamaz diye kesin konuşamayız. İzlenimler ile söylüyoruz.

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      • Ben ilk önce bir tane indirdim çok güzel indi süperdi ama sonradan indirdğimde ,%25 geliyo ve orda duruyor ileri gitmiyo uygulamayı kaldrdım gene yükledim ama aynı

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  • Wooww, gerçekten muhteşem bir bilgi. Umarım uygulamanın veritabanı geniştir ve güncel sürümleri kullanıcıya sunabiliyordur. Teşekkürler.

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  • Çoğu videoda sahte prgramları gösteriyor ve zararlı yazılım yüklememizi söylüyorlar 1 ay boyunca aradım ve sonunda buldum saolun sizde olmasanız.Hep sahte yazılımı yükleriz.

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  • Paylaşımınız için teşekkür ederim. Beğendiğim birçok uygulamanın ücretli olduğunu gördüğümde hayal kırıklığı yaşamıştım, paylaşımınız bu sorunumu çözebilir umarım. En yakın zamanda deneyeceğim.

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  • Aslında google’da uygulama adı + sürüm kodu + .apk diye aratınca illa ki aradığınız uygulamayı ücretsiz bir şekilde bulabiliyorsunuz. Veya evozi üzerindende apk dosyalarını indirebiliyorsunuz. Şahsen bu tarz uygulamalara pek güvenmiyorum, sonuçta yazanın kontrolünde çalışan uygulamalar, ne yapacakları pek belli olmaz 🙂

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  • Merhaba ben free store yi indirdim ama simdi gidiyorum play e paylaş diyorum free store ye tikliyorum giriyor ama resimlerdeki gibi uygulamanın resmi free store de gözükmüyor sadece download geliyor tikliyorum indirme işlemi gerceklesmiyor lütfen acil yardımlarınızı bekliyorum

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  • admin bu daha oncelerı ındırıyordum sımdı ındırmeye calıstıgımda bu uygulama su anda kullanılamıyor dıyor yabancı dılde sorun nedır acaba

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  • kardeş ben her şeyi yaptım ama free store açılınca this app …… bi şeyler diyor
    yardımcı olabilirmisiniz

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  • bir bilgisayar mühendisi olarak bu yaptığınız lamerlikten başka birşey değil .Ki karşı tarafın copy protection modülüyle kendi uygulamasını kaçak kullanmasını farketmesi zor bir durum değildir. Sizin kaçak kullandığınızı farketmeniz durumunda telefonunuza her türlü takla attırabilme yeteneği olan insanlardır. En kötüsü özel bilgilerinizi internet dünyasına dağıtabilir olduğunuzdan habersiz olduğunuz açıkçası beni üzdü. İleride başınıza altından kalkamayacağınız sıkıntılar çıkarmak istemiyorsanız yukarıdaki amatör işlerden vazgeçin ve emeğe saygınız olsun!

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    • Aynen bu program Benin tüm özel bilgilerime ulaşma izni alıyor bu çok tehlikeli bir uygulama tuzak program zaten paylaş seceneklerinde çıkmıyor işlevini yitirmiş sakın yüklemeyin

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