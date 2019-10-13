Benim ve eşimin severek oynadığımız bazen birbirimizi geçmek için büyük çaba gösterdiğimiz oyuna ait cevapları burada topladık. Android ve iPhone telefonlarında bulunan “Resimli Kelime Bulmaca” oyununa ait bu cevaplar ile takılıp, sinirlendiğiniz bölümleri geçebilirsiniz. Bu yazıyı benim gibi sinir olan arkadaşlar için “Resimli Kelime Bulmaca Cevapları” adı altında topladım.
Oyuna ait 4 resime en yakın kelimeyle burada o bölümün adını yazdık umarım sizde bu duruma artık son verirsiniz 🙂
NOT: Eğer sizde bulamadığınız ya da burada olmayan sorularınız varsa Facebook sayfamızdan ya da aşağıdaki yorum formundan bize gönderipResimli Kelime Bulmaca Cevapları nı yayınlayabiliriz.
İşte Resimli Kelime Bulmaca Cevapları:
1 Salyangoz-araba-yaşlı- baston : YAVAŞ
2 Dünya – yumurta – ceviz – inci : KABUK
3 Topuklu ayakkabı – ponza taşı – ayak – topuklu ayakkabı : TOPUK
4 Bakanların olduğu 4 resim : YOLSUZLUK
5 Kızıl saçlı kızlar – kızılderili – kızıl meydan : KIZIL
6 Tenis kortu – labirent – şezlong – 5 insan : GÖLGE
7 Helikopter – kurtarma aracı – uçak – yat : MERDİVEN
8 Resim – albüm kapağı – cd kapağı – resimlik : ALBÜM
9 Vale – masa – bacak – kemik : BACAK
10 Yaprak – tuvalet kağıdı – romalı – sarma : YAPRAK
11 Ev – imzalamak – kazalı araç – sigorta : SİGORTA
12 Hoparlör – tiyatro – derslik – ses : AMFİ
13 – 4 tane bayan göz resimleri : SÜRME
14 Kirpi – köpek – kuzu – ördek : SEVİMLİ
15 Şort – gözlüklü adamlar -çantalı adam – beckham : KISA
16 – 4 tane karışık içecek : KOKTEYL
17 Sıcak su torbası – kahve – demir eritmek : SICAK
18 Horoz – kedi – köpek – eşek : HAYVAN
19 Kelebek – ağ – kadeh – baloncuk : NARİN
20 Tavla – doku – yumurta – soğan : ZAR
21 – 4 Adet çikolata resmi : ÇİKOLATA
22 – 4 Adet lamba resmi : FLORESAN
23 – 4 Adet baharat resmi : BAHARAT
24 Gevrek – direksiyon – cankurtaran : SİMİT
25 – 4 Adet geometri resmi : GEOMETRİ
26 Limon – ekşimsi kadın yüzü – jelibon – lime : EKŞİ
27 Yıkım – arkeoloji – kazı yapmak : KAZI
28 Bayrak – insanlar – para – koç : BAYRAM
29 Pantolon – balık – kabak – bel : BOL
30 Far – ruj – rimel -sürme : MAKYAJ
31 Araba – demir – sunta – kıta : PLAKA
32 Kafe – kahve çekirdeği – kahve : KAHVE
33 Fabrika – tren – ütü – su ısıtıcı : BUHAR
34 Köpek – kedi – ördek – fil : YAVRU
35 Mezunlar – Atatürk – Askerler – köpek : EĞİTİM
36 Jack Sparrow – pilot – otobüs şöförü – futbolcu : KAPTAN
37 – 4 Adet Kibrit resmi : KİBRİT
38 Gömlek – oynamak – sayfa ayırmak – oynayan adamlar : KIVIRMAK
39 Olta kurdu – kurt gözü – kurt köpeği – kitap kurdu : KURT
40 Spor araba – spor ayakkabı – atletler – sprinter : SPOR
41 Saat Kulesi – saat resimleri – kraliçe elizabeth : SAAT
42 Onay işareti – düz çizgiler – kutu işaretleme : DOĞRU
43 Eski arabalar – orkestra – müzik çalanlar : KLASİK
44 Dozer – Sütunlar – konserve kutuları – sihirbaz şapkası : SİLİNDİR
45 Karışık çerez ve cips resimleri : ÇEREZ
46 Şehir resmi – messi – matador – flamenco : İSPANYA
47 Antreman yapan futbolcular – spor kıyafetli manken – koşan insanlar – Şener Şen : EŞOFMAN
48 Motorsiklet – motorsiklet direksiyonu – bmx bisiklet – yarış bisikleti : GİDON
49 Araba boyama – ceket – etekli kadın – boyanan araba : ASTAR
50 Tokmak – kanun çalan adam – kanun resmi – kitaplar : KANUN
51 Çiftlik resimleri – at resimleri – inekler : ÇİFTLİK
52 Spor ayakkabı – köprü – yemek yemek – yaka çeken kadın : BOĞAZ
53 Tiyatro Oyunu – Efeler – Oyun havuzu çocuk – oyun kolu : OYUN
54 – 4 Tane kurdele resmi : KURDELE
55 – Savaşan insanlar – Atatürk – Eski araba – Che : DEVRİM
56 – Villa resmi – Tuvalet kağıdı reklamı – inek resmi – coca cola reklamı : REKLAM
57 – Sakallı adamları – maskeli adamlar -ayin yapan adamlar : TARİKAT
58 – Asker – sargı bezi – yara bandı -bayan kasketli kadın : BERE
59 – Bavullar – otobüs – araç bagajı – bavul : BAGAJ
60 – 4 Adet farklı bisküvi çeşitleri : BİSKÜVİ
61 – Okey ıstakası – araba hızı – uçak kokpiti : GÖSTERGE
62 – Yazılar – et – köfte – yüzüklü yazılar : SATIR
63 – Kraker – kulak karıştırma – yemek çubukları : ÇUBUK
64 – Sırtı yanmış adam – koşan adam -atlet – erkek atlet : ATLET
65 – Toz bulutu – tuz – toz alan kadın – kirli şişeler : TOZ
66 – Kale – futbol kalesi – hokey kalesi : KALE
67 – İnmiş lastik – patlamış lastik -patlak balon – top patlaması : PATLAK
68 – Öğrenciler – milli takım – ronaldo – okullular : FORMA
69 – Plastik dirsek – insan dirseği – dirsekli kadın : DİRSEK
70 – Ev – insan eli bebek – kaleci – balık tutmak : TUTMAK
71 – Miting – yürüyen insanlar – yürüyüş yapan kadın – peace pankartı : YÜRÜYÜŞ
72 – Çöp şiş – çöp tenekesi – kibrit : ÇÖP
73 – Akü – ilaç – levha – kola : ASİT
74 – Küp şekilleri – üst üste kutular – küp şekerler – testi : KÜP
75 – Kaslı adam – bacak – kol çalışan adam – kadın sırtı : ADELE
76 – Saçını yıkayan kadın – köpüklü bebek – ele dökülen şampuan : ŞAMPUAN
77 – Makineler – Çalışan işçiler : FABRİKA
78 – Güneşlenen kadınlar – güneşlenen adam – mayolu kadın – yüzen adam : MAYO
79 – Windows resimleri – makas kurdele – havai fişek : AÇILIŞ
80 – Kovboy şapkalı adam -etekli adamlar – gömlekli kızlar – okula giden kızlar : EKOSE
81 – Ağaç – Kitaplar – Yazılar – Kadın : KALIN
82 – Buz – okey – taşlar – ev : TAŞ
83 – Kola kutusu – beher – saçlar : HACİM
84 – Gömlek adam – denizden çıkan adamlar – çıkarma işlemi : ÇIKARMA
85 – 4 Tane gezegen resmi : GEZEGEN
86 – Super mario – yazılar – yaratık : KAREKTER
87 – Kadın erkek – süzgeç : SÜZMEK
88 – Bebek – kadın – teyze – mezar taşı : ÖMÜR
89 – Taşlar – Taşıma – Kamyon – Fil : AĞIR
90 – Kitap – kitap sayfaları – kadın yüzü : CİLT
91 – Çöp torbası – geri dönüşüm kutusu – şişe – oyuncak : PLASTİK
92 – Yıldızlar – takım çantası – tornavida – futbol takımı : TAKIM
93 – Fotoğraf çekimi – araba çekimi – halat – kürek çekme : ÇEKİM
94 – Keman – boğa – balık tutan adam – boya kovası : BURÇ
95 – Cetvel – ağırlık – tse – a4 kağıdı : STANDART
96 – Deniz bisikleti – araba gaz fren – bisiklet – bisiklet süren adam : PEDAL
97 – Mısır – film -film kadrajı – film oynatma makinesi : SİNEMA
98 – Buzdolabı – grip olmuş kadın – derece – limonata : SOĞUK
99 – Devre – ethernet girişi – kapı kolu – otoyol : BAĞLANTI
100 – Karga resimleri – karga burun : KARGA
101 – Çatı yapan adamlar – köpük sıkan adam – ev dış cephesi -kaplamalı borular : İZOLASYON
102 – Poker fişleri – yazar kasa fişi – priz : FİŞ
103 – Okula giden çocuk – öğretmen – gazete : OKUMAK
104- 4 Tane poğaça resmi : POĞAÇA
105- Film şeridi – mıknatıs – insan yüzleri – aşağı başparmak : NEGATİF
106 – Büyük keman resimleri : KONTRBAS
107 – Pamuk prenses – sindrella – külkedisi : MASAL
108 – Jimnastik – tren yolu rayları – çizgiler – atlet : PARALEL
109 – Sarılan çocuklar – elele tutuşan çocuklar – köpekle çocuk : ARKADAŞ
110 – Taşlar – tapınak – sumo güreşi – savaşçılar : JAPONYA
111 – 4 Tane kağıt para resmi : BANKNOT
112 – Uçak motoru – kokpit – uçak koltukları – uçak penceresi : UÇAK
113 – Kahve – sörf – banyo – bira : KÖPÜK
114 – Damperli kamyon – balık – domuz kumbarası – palyaço ayakkabısı : BÜYÜK
115 – Çiğdem – karpuz çekirdeği – kurşun – kahve çekirdeği : ÇEKİRDEK
116 – Kredi kartları – poker kartı – adam kartlar : KART
117 – ISO 9001 – belgeli adamlar – diploma : SERTİFİKA
118 – Dans eden kızlar – piyano – gitar – eğlenen kızlar : MÜZİK
119 – Eller – kapı kolu – yüzük – saat : KOL
120 – Köy resmi – etekli adam – doğa manzarası – bilgisayarlı kadın : ETEK
121 – Çekiç – el çırpma – yanan çakmak – el çakmak : ÇAKMAK
122 – Sincap – Sıcak çay – su içen çocuk – sigara içen adam : İÇMEK
123 – Matematik sorusu – karışık yol – taşlar – yazı yazan öğretmen : KARMAŞIK
124 – Bebek yüzü – maymun – şaşırmış adam – köpekler : ŞAŞKIN
125 – Kadın saçları – yol resimleri : UZUN
126 – Özgürlük heykeli – hollywood – las vegas – köprü : AMERİKA
127 – Yaprak – doğa -manzara – göl : TABİAT
128 – Çark – domates yoğurt – kadın saç taraması – filler : ÇİL
129 – Güneş – adam – para : SEMBOL
130 – Gizli balık – baykuş – askeri giysi – iguana : KAMUFLAJ
131 – Fayans – karo – karo pasta : MOZAİK
132 – Kadın saçı – gürz – topuzlu saç : TOPUZ
133 – Bisiklet – Hulahup – polis – ingilizce kelimeler : ÇEVİRME
134 – Piza kulesi – italik a harfi – yamuk kitaplık : EĞİK
135 – Pencere – kelebek – uçak – gitar : SİMETRİK
136 – Darwin – soy ağacı – maymundan insana : EVRİM
137 – Takvim – yemek yapan kadın – ateş : OCAK
138 – Su barajı – futbol barajı – akan sular : BARAJ
139 – Yanan mum – tekneler – denizde tekne – mum ve tabak : KAYIK
140 – Fotoğraf makinesi – bulaşık makinesi – kahve makinesi : MAKİNE
141 – Adam – Kadın pantolonu – olmayan pantolon – geçit : DAR
142 – Pastırma – Çocuk – Adam – hücre : SİNİR
143 – İplikler – Olta – zincir : MAKARA
144 – Patlamış mısır – piramit resimleri – mısır koçanı : MISIR
145 – Notalar – kapı açmak – açma kapa tuşu – el anahtarları : ANAHTAR
146 – Şapka – bikinili kadın – adam – kemik : RÖNTGEN
147 – Yanan odunlar – ocak – petrol – kömür : YAKIT
148 – Bilgisayar faresi – fil – fare kapanı : FARE
149 – Kadın ile erkek – dalgıç – para alan hırsızlar – kalp : VURGUN
150 – Müzik sistemleri – konser – araba seti : HOPARLÖR
151 – Gözleri kapalı kadın – insanlar – çocuk – hediyeler : SÜRPRİZ
152 – Araba – bilgisayar – meyveler – para kutusu : KASA
153 – Golf topu – para – çocuk – kadın : YEŞİL
154 – Araba tamircisi – tamir yapan legolar – asfalt : TAMİRAT
155 – Adam – para uçak – tuvalet rulosu – insanlar : KAĞIT
156 – Yatak – Kask giyen işçi – Yazı – Gelinlik para : BAŞLIK
157 – Tren – Peçeli kadın – kömür – göz : KARA
158 – Yatak – mutfak – türkiye haritası – eşarp : ÖRTÜ
159 – Tavşan – kuşlar – çiçekler – ağaç : İLKBAHAR
160 – Dükkan – gölgelik – çadır – deniz kıyısı : TENTE
161 – Teknedeki adam – kumdaki çocuk – fırıncı – kemikler : KÜREK
162 – Lastik – öpen çocuk – araba lastiği – gülen bebek : YANAK
163 – İlaç çeken bebek – öksüren adam – sıkışan kadın – hava çeken kadın : ASTIM
164 – Pisa kulesi – venedik – pizza – collesium : İTALYA
165 – Araba -araba ekranı – hızlı araba – lastik : MAVİ
166 – Sufle – hindi – ekmek : KABARMAK
167 – Kargaburun – paten ayakkabısı – gemi – burnunu silen adam : BURUN
168 – Eller – satranç tahtası – satranç – ojeli tırnak : MAT
169 – Alışveriş kadın – piyano – ıslık – nasrettin hoca : ÇALMAK
170 – Boya yapan fil – cambaz – şarkı söyleyen çocuk : YETENEK
171 – Dağ – Sırtını tutan kadın – başını tutan kadın – dağ zirvesi : AĞRI
172 – Ağaç dönüşümü – kare – daire – elin içinde ağaç : ÇEVRE
173 – Ev para yazı – bira – kola – süt : DEPOZİTO
174 – Araba lastiği – çimen – kitap sayfaları – takvim : YAPRAK
175 – Adamlar – kaleci – fare kapanı – koşan çocuklar : YAKALAMA
176 – Soğan – yonca – çiçek – çam kozalağı : BİTKİ
177 – Villa – tavla – şehir – küçük ev : KAPI
178 – Heykel – nota – resim – kadın heykeli : ESER
179 – Yazı – ipad – ilaçlar – taş yazısı : TABLET
180 – Kelimeler – harfler – el işaretleri : ALFABE
181 – Toplu iğne – balık iğne – şırınga – dantel : İĞNE
182 – Plates yapan kadın – bacağı acık kız – esneyen kadın – sapan : ELASTİK
183 – Anne ve çocukların bulunduğu resimler : ANNE
184 – Liman şehri – su kemeri – robin hood – elbiseli kadın : KEMER
185 – Justin – Kanada bayrağı – dağlar – askerler : KANADA
186 – Takım – yedek kulubesi – araç takımları – askerler : YEDEK
187 – Araba lastiği – oturma odası – lunapark – araba aksı : SALINCAK
188 – Portakal – lime – kivi – şeftali : MEYVE
189 – Reçel – şekerlik – turşular – reçeller : KAVANOZ
190 – Tarla sürmek – Hasat – fide dikmek – pazar : TARIM
191 – Çöpte kağıtlar – bilgisayar – sandalye mikrofon – atyarışı : AYAK
192 – Havan – sarımsak resimleri : SARIMSAK
193 – Araba sinaylı – çekim gücü – çekim sinyali göstergesi – araba hız kadrajı : SİNYAL
194 – Gömlek kolu – televizyon – abajur – asker : DÜĞME
195 – Peynir – gayda – araba tamircisi – işçi : TULUM
196 – Kokoreç resimleri : KOKOREÇ
197 – Elinde çanta olan adamlar – kapı kolu – saat – kırık kollu kadın : KOL
198 – Yanan ateş – patinaj çeken araba – kızılderili duman – kızılderili : DUMAN
199 – Ayna – market -bar – komidin : BÜFE
200 – Bebek – çocuklar – kız erkek – kardeşler : KARDEŞ
201 – Ayıcık bebek – uyuyan bebek – kadın – kadın eli : YUMUŞAK
202 – Park – bisikletle gezenler – otostopçu – kırmızılı kadın : GEZİ
203 – Mangal – noel baba – gemi – fabrika dumanı : BACA
204 – Ay – Gezegenler – Dünya – Çanak : UYDU
205 – Araba – Kuş – kırmızı araba – Yırtıcı : ŞAHİN
206 – Plaj – göl – bardak su – deniz kıyısındaki kız : BERRAK
207 – Küp Şekerler – dünya – akvaryum balıklar – gökyüzü : CAM
208 – 4 Tane harita resmi : HARİTA
209 – Oynayan insanlar – düğün töreni – gelinlik – yüzükler : DÜĞÜN
210 – Kıyafetli çocuklar – oynayan insanlar – halk oyunları : FOLKLÖR
211 – Kuş tüyü – gelinlik – bulutlar – süt : BEYAZ
212 – Yazıcı mürekkebi – mürekkep çeşitleri – toner : KARTUŞ
212 – Yatak – sigara kağıdı – ninja kadınlar – yatak örtüleri bebek : ÇARŞAF
212 – Eyfel kulesi – telefon kulubesi – beyaz saray – Anıtkabir : BAŞKENT
213 – Uzun converse – dövmeli yüz – kare çanta – taksi : DAMALI
214 – 4 Tane istakoz resmi : ISTAKOZ
215 – Paralar – kırılmış telefon – bilgisayar tamiri – madeni paralar : BOZUK
216 – Resimler – inşaat – buz kalıbı – kek kalıbı : KALIP
217 – Çiçek – dere – akarsu – bitki çayı : ÇAY
218 – Altın mercedes – paralar – villa – yat : ZENGİN
219 – Hap resimleri – uzay gemisi – kahve çekirdekleri : KAPSÜL
220 – Bebekler – simpsons – çakmaktaşlar : AİLE
221 – Yeşil kırmızı elmalar- sarı şemsiye – çoraplar – skor : FARKLI
222 – Tütün – sarma – zeytinyağlı : SARMA
225 – Fasulyeler – fasulye yemeği – fasulye çekirdeği : FASULYE
226 – İskambil kağıtları – sinekler : SİNEK
227 – Kola – paralar – içecekler – hediye : KUTU
228 – Lastik – jant resimleri – yedek lastik : STEPNE
229 – Buda heykelleri – dua eden kadın – dua eden adam – cami : İBADET
230 – Bisiklet – araba aksı – parçalar – yay : AMORTİSÖR
231 – Süpürge – duş alan kadın – diş macunu – tırnak kesme : TEMİZLİK
232 – Alev – basket – basketçiler – alev dökmek : POTA
233 – Tavşan – koyun – kedi – anıtkabir : ANKARA
234 – İncili kadın – kum saati – nar – kar : TANE
235 – Can simidi – el – ders çalışmak – yaşlı teyze : YARDIM
236 – Göz – kadın gözleri – kadın kaşları – takma : KİRPİK
237 – Gömlek resimleri – takım elbise – paket : GÖMLEK
238 – Saat – tarih – güneş takvimi – aylar : ZAMAN
239 – Yemek masası – yemekler – tabak çatal – Atatürk yemek : SOFRA
240 – Su içen köpek – ıslak saçlı kadın – köpek – ıslak köpek : ISLAK
241 – Dağ- dağdaki insanlar – karla kaplı dağ – yürüyüş yapan adamlar : SIRT
242 – Baş parmak – kafasını tutan adam – meşeler – ayaklar : BAŞ
243 – Yemek – kağıtlar – şarap – ayak : MANTAR
244 – Gülen yüz – karpuz yiyen kadın – gülen yumurtalar – yaşlı kadın ve adam : MUTLU
245 – Trafik levhası – spor yapan adam – piramitler – balıklar : ÜÇGEN
246 – Dil bayraklar – olta balık – paten – öküz burun : DİL
247 – Türk bayrağı insanlar – Pisa kulesi – Ankara – inşaat : KULE
248 – Lastik izi – kara kalem yüz resmi – duvar motifleri – tahta : DESEN
249 – Topuklu ayakkabı – biber – sinek – kalem : SİVRİ
250 – Kilit – Kamera – kameraları izleyen adam – Kapıda duran adam : GÜVENLİK
251 – İçki bardakları – tuvalet – buz parçaları – benzin işareti : DOLU
252- Saç – ateş çıkaran adam – fışkıran su – inşaat işçisi : KAYNAK
253 – Ayakkabılar – deniz yıldızları – bilardo topu 8 – alyanslar : ÇİFT
254 – Müzik aletlerinin bulunduğu resimler : ÇALGI
255 – Zeytin – bisiklet süren kadınlar – zeytin dolu kasalar : SELE
256 – Saat resimleri – deri kemer – motor deri bağlaması : KAYIŞ
257 – Jant – top şişirme – araba pistonları : SUPAP
258 – Salata – madeni para – heykel – pizza : SEZAR
259 – Yumaklar – tart – kilit – şaşıran kız : ÖRGÜ
260 – Justin bieber – Einstein – Mona Lisa – Beckham : ÜNLÜ
261 – Araba pedalları – Kola – Ocak – Burnunu tutan insanlar : GAZ
262 – Patates salatası – kumpir – patates kafa – patates kızartması : PATATES
263 – Bilgisayar – Kadın – Karlı yol araba kazası – Yatak odası : DİKEY
264 – Kavşak – Mutfak – Denizin ortası ağaç – Harita : ADA
265 – Yaprak – sigara – selpak – polo : MENTOL
266 – Peynir – elma – ekmek – salam : DİLİM
267 – Yer küre katmanları – kadın paltoları – inşaat : MANTO
268 – Bateri – obua – etekli kadın – Kalp atış çizelgesi : RİTİM
269 – KelePçe – parmaklıklar – Kaynak yapan işçi – ıspanak : DEMİR
270 – Şemsiye sapı – çanta – Uçuşan çiçek – eli baltalı adam : SAP
271 – Mesir macunu – Osmanlı macunu – diş macunu : MACUN
272 – Anıtkabir – Excel tablosu – Grafikler – Roma : SÜTUN
273 – Otel – odalar – resepsiyon – belboy : OTEL
274 – Kızılay – milli eğitim bakanlığı – Borular – soba borusu : KURUM
275 – Elektrik – Akım – Cüzdan çalan adam : ÇARPMA
276 – Eski araba – antika araba – Orkestra -koro : KLASİK
277 – Mermiler – füzeler – askerler – ateş eden asker : CEPHANE
278 – Kanguru – masaj – paralar – alışveriş çantası : KESE
279 – Tv Koltuğu – ampül – lamba – karpuz üzerine desen : KARPUZ
280 – Kulaktan kulağa konuşma – Vazo boyayan kadın – Tabak boyama : SIR
281 – Osmanlı macunu – pamuk şeker – lollipop – şekerler : ŞEKER
282 – Taşlar – yürüyen kadın – dilenci – karo taşlar : KALDIRIM
283 – Kadın ile erkek – yaprak parçası – buz tutmuş ağaç – tuvalet yapan adam : DON
284 – Stadyum yemek – resim çekilen insanlar – opera binası – üniformalı adamlar : LOCA
285 – Gülen çocuk – a4 kağıdı – renkli kağıtlar – külah dondurmalar : TOP
286 – Dişler – banyo – tava – tuzluk : SERAMİK
287 – Dağınık oda – kafasında oklar olan adam – soru işareti kadın – kutular : KARIŞIK
288 – Kapıkule – asansör tabelası – 90 hız sınırı – harita : SINIR
289 – Dili dışarıda kadın – Brad Pitt – Tır – Oyuncak kaldıran araba : ÇEKİCİ
290 – Bebek – çikolatalar – yavru köpek – lollipoplar : TATLI
291 – Diş fırçalayan kadın – bıyıklı adam – çocuğa bağırmak : FIRÇA
292 – Mangal – kanala akan su – eski araba – tırlar : IZGARA
293 – Deniz – ada – denizin altındaki taşlar – mercan kayalıkları : RESİF
294 – Tuvalet taşı – banyo – klozetler : BİDE
295 – Kızılderili duman – mesajlaşma – whatsapp – duman : MESAJ
296 – Etli çorba – ayakkabı – güvercin -çorabı gözüken erkek : PAÇA
297 – Gümüş – bakır işleyen adam – altın paralar – soda : MADEN
298 – Futbol topu – taraftarlar – stad – saha : STADYUM
299 – Yatakta çocuk – kırmızılı kız – elleri boyalı kız – yemek yiyen kız : KIZ
300 – Örgü örmek – para inceleyen adam – maket yapan adam – çiçek dikmek : HOBİ
301 – 4 Yapraklı yonca – at nalı – zarlar – uğur böceği : ŞANS
302 – Karete – füzeler -suçlu adam – futbol ikili mücadele : SAVUNMA
303 – Dünya – Annesinin karnının öpen çocuk – 9 numara -Japonya haritası : YUVARLAK
304 – Gülen çocuk – gülen bebekler – gülen kadın : TEBESSÜM
305 – Tramvay – Cami – 2.Levent – Boğaziçi : İSTANBUL
306 – Kamera – elma – resim çeken adam – stüdyo : ÇEKİM
307 – Burnunu silen kadın – delete tuşu – tuvalet kağıdı – cam sileceği : SİLMEK
308 – Tren rayları – Makas – babasını seven çocuk – kağıt kalem makas : MAKAS
309 – Kırmızı başlıklı kız – web sitesi – kırmızı yatak – füze : BAŞLIK
310 – Yüzük takılan çift – madalya – dürbünlü tüfek : NİŞAN
311 – Et yemeği – maydonoz resimleri – lahmacun : MAYDONOZ
312 – Balık – renkler – renk skalası – 1 ton : TON
313 – Cep telefonu – çekmece – köpeklerin çektiği adam – mutfak çekmecesi : KIZAK
314 – Uçan balon – sepetli motor – silahlı motor – balon : SEPET
315 – Kaldırım taşı – duvar kağıtları – duvar kağıdı – kaldırım : BORDÜR
316 – Kepin altında paralar – çimento makinesi – para üstü kep : HARÇ
317 – Kurabiye – Mekik çeken adam – uzay mekiği : MEKİK
318 – Muza basan adam – kayak yapan adam – çocuk – kaymak : KAYMAK
319 – Ekmek – dilimli ekmek – kepekli saç – beyaz noktalı saç : KEPEK
320 – Priz – Rüzgar değirmenleri – güneş enerjisi : ELEKTRİK
321 – Maden parçası – savaş gemisi – rayda yatan adam – döküm : DEMİR
322 – Formula – koşan adamlar – sumo güreşi – yarışan adamlar : REKABET
323 – Gazete basım yeri – bağıran adam – pc başında adam – patates : BASKI
324 – Karne resmi – cam kırığı – ayak kırığı – kırık sandalye : KIRIK
325 – Kare – deniz resmi – göl kıyısında ev – dikdörtgen resim : KENAR
326 – Disk atan adam – jant – sırt – harddisk : DİSK
327 – Balık – dalmaçyalı -kelebek – inek : BENEK
328 – Jamaicalı atlet – yarış pisti – ofsayt bayraklı hakem – askerler : BAYRAK
329 – Kahve cezvesi – madeni para – kablolar – kadın saçı : BAKIR
330 – Kalabalık insanlar – elini kaldıran insanlar – insan topluluğu : İZDİHAM
331 – Resimli kelime bulmaca – kare bulmaca – labirent : BULMACA
332 – Temizlik malzemeleri – tırnak makası – el yıkama – domates biber : HİJYEN
333 – İskambil Kağıdı – J iskambil – kapıda bekleyen görevli – arabayı alan görevli : VALE
334 – Merdiven – merdiven kenarı – merdiven tutacağı – tutunma yeri : TIRABZAN
335 – Yol tabelası – mesafe tabelası – araba parçası : MİL
336 – Erkek yüzü – kaş resimleri – kadın yüzü : KAŞ
337 – Deniz kıyısı – demir parçalar – gemi – bina dış cephesi : İSKELE
338 – Esmer küp şeker – esmer kadın – bronzlaşmış adam ile kadın – çocuk : ESMER
339 – Formula – Maç taktiği – uçak – tavuk yemek : KANAT
340 – Bizim yağ – makarna – marlboro – etimek : PAKET
341 – Soru işareti – ampul – kafa üzerinde ampul : FİKİR
342 – Boyalı eller – boyalı yüz – papağan : RENK
343 – Rakı – viski – şarap – şampanya : İÇKİ
344 – Ayı – Yıldızlar – artı eksi – akü : KUTUP
345 – Rool on süren kadın – koltuk takımı – stadyum koltukları – uçak koltuğu : KOLTUK
346 – Gazete okuyan adam – gazete isimleri – gazeteler : GAZETE
347 – Dudak – güneş ışığı – karlı dağ ışık – mavi elbiseli kadın : PARLAK
348 – Oynayan adam – da vinci şifresi – kalp resimli kitap – oynayan kadınlar : ROMAN
349 – Uçak arkası – at – yatın arkası – taytlı kadın : KIÇ
351 – Piyano – piyano çalan adamlar : PİYANİST
352 – Alışveriş arabası – maket araba – at arabası – bahçe arabası : ARABA
353 – Kırmızı dudak – reçel – araba süren kadın – ruj süren kadın : SÜRMEK
354 – Oh be yazan tabela – pinpon oynayan kız – tenis oynayan adam : RAKET
355 – Sansür yazısı – haber spikeri – internet bilgisayar – mavİ ışıklı oda : SUNUCU
356 – Dikim yapan adam – orkestra – konuşan çocuklar – dikiş diken kadın : PROVA
357 – Baret – yön tabelası – kaygan zemin – itfaiyeciler : SARI
358 – Dövmeli sırt – kürek – sırtını tutan adam – karnını ölçen kadın : BEL
359 – Su deposu – eşyaların olduğu depo – benzin dolduran adam : DEPO
360 – Kahve – çekirdekler – iskambil kağıtları – avuç içi : FAL
361 – Sun – manav tezgahı – sebze tezgahı – takvim : PAZAR
362 – Diş – tartarlı diş – cd – cd pikap : PLAK
363 – Darbuka resimleri : DARBUKA
364 – Gevrek – çiğdem – zeytin – saat kulesi : İZMİR
365 – Şehir – Anıt – Tavada yemek – Sahanda yemek biber domates : MENEMEN
366 – Rayda koşan adam – sıkışan kadın – kadını esir alan adam – hedef tahtası : KAÇIRMAK
367 – Çekirge – salyangoz – radyo – telefon : ANTEN
368 – Okul sınıfı – haf sırası – sıraya girmiş insanlar – renkli boyalar : SIRA
369 – Sigara – mc donalds – içki puro – abur cuburlar : ZARARLI
370 – Satranç tahtası – piyonlar – piyon : PİYON
371 – Otobüsler – otobüs firmaları – peronlar : OTOGAR
372 – Deniz topu – balıklar – deniz kıyısı – süzgeç : SU
373 – Meşeler – demir toplar – şeffaf meşe : BİLYE
374 – Cetvel – metre – 16 Mile tabelası : UZUNLUK
375 – Kirli eller – makarna – ekmek tereyağı – güneş kremi süren kadın : YAĞ
376 – Silah tutan el – silahlı adam – basketbol maçı – topla sevinen adamlar : SIKMAK
377 – Boyanan araba – Vandetta maskeli çocuklar – pet şişeli adam – maskeli kadın : MASKE
378 – Biberon bebek – yavru kedi – yemek yiyen köpekler – kaşıkla yiyen bebek : MAMA
379 – Satranç tahtası – Jokey – atı seven kadın – Satranç tahtasındaki at figürleri : KARE
380 – İşaret fişeği – el işaretleri – harita – kalp işareti : İŞARET
381 – İpte yürüyen adam – terazi – üst üste dizili taşlar – jimnastik yapan kız : DENGE
382 – Karda yürüyen kuş – bitkide ki kuş – siyah araba – kırmızı araba : SERÇE
383 – Örgü – güneşlenen kadın – defile – maket uçak : MODEL
384 – Çizgili telefon kılıfı – çizgili araba – bölünmüş yollar – metre : ŞERİT
385 – Gazete ilanları – üretim yapan işçiler – cep telefonu arkası – matematik sorusu : SIRA
386 – Peynir çeşitlerinin olduğu resimler : PEYNİR
387 – Ele yazılan yazı – tırnaktaki yazı – çift dosya resmi : KOPYA
388 – Oy kutusu – deniz anaları – sandal -elinde saydam daire tutan adam : ŞEFFAF
389 – Lastik izi – ayak izi – ruj izi : İZ
390 – Hesap makinesi – abaküs – 2+2:4 – yazı yazmak : HESAP
391 – Baş parmak – onay işareti – okey ıstakası – okey masası : OKEY
392 – Arabaya yağ koymak – saçlara maşa – yüzüne bakan çocuk – yol çalışması : BAKIM
393 – Tüfek – şut çeken adam – yan yatan gemi – yumruk atan çocuk : VURMAK
394 – Dondurma – dövmeli adamlar – yumruk atan adam – demirci : DÖVME
395 – Parmak izi – cüzdan – eldiven – koltukta oturan adam : DERİ
396 – Heykel – mandal – bale yapanlar – saat resimleri : SANAT
397 – Kamyonet – jeep – web sitesi – aletler : ARAÇ
398 – Resim tabloları – sayıların yazılı olduğu excel tabloları : TABLO
399 – Konuşan adam – ruj lekesi – foles isimli forma – yumruklar : LEKE
400 – Dişler – güreş yapan adamlar – asma halattan yürüyenler : KÖPRÜ
401 – Daireler – topuklu ayakkabılar – ev resimleri : APARTMAN
402 – Orhan Gencebay – İbrahim Tatlıses – Ferdi Tayfur – Müslüm Gürses : ARABESK
403 – Parmaklarının üzerinde duran kız -bisiklet lastiği – kırmızı ayakkabı : PABUÇ
404 – Çilek – elinde toprak – çiçek diken adam – bitkinin katmanları : TOPRAK
405 – Fırat gazetesi – murat bileklik – sabah gazetesi : KÜNYE
406 – Antik tiyatro – eski para -vazo – eski harabeler : TARİHİ
407 – Parlak çantalar – parlak toplar – araba yüzeyi – tencere dibi : METALİK
408 – Kar temizleyici – bisiklet – demir atmak – ayağı zincirli adam : ZİNCİR
409 – Sakallı prens- smaç yapan basketçi – el ele tutuşan çocuklar – lastik çeviren çocuk : ÇEMBER
410 – Rulet masası – kartlar – 777 kollu makine : KUMAR
411 – Soyulmuş portakal – muz – dükkan soygunu – üstün çıkaran adam : SOYMAK
412 – Çarşı – bulutlu hava – kırmızı yuvarlak – başörtülü kadın : KAPALI
413 – Adalet – mahkeme – kırmızı kart – parmaklık : CEZA
414 – Makarna – papyon – ayakkabı – elbise : FİYONK
415 – Suda sırtta kadın – develer – boğa matador – ring adamlar : GÜREŞ
416 – Çiçek – pembeli ağaç – dantel örme – pembe örgü : OYA
417 – Trafikte arabalar – ateş çıkaran araba – Tır – gri jantlı araba : EGZOZ
418 – Duvar kenarları – eli sargılı adam – kalıptan çıkarmak – konuşan kadın : ALÇI
419 – 1000 Lira – rexona – adadis – relax : SAHTE
420 – Garson – menü – yemek masası – adisyon fişi : RESTORAN
421 – Un – poğaça – börek – pasta : HAMUR
422 – Ayakkabı altı – ayakkabı tabanı – halı – salonun zemini : TABAN
423 – Kokoreç – ekmek arası kokoreç – bağırsaklar : BAĞIRSAK
424 – Horoz – altınlar – kız – çocuk : ÇİL
425 – Altınlar – kuyumcu – kuyumcu vitrini – reza zarrab : SARRAF
426 – Su altında dalgıçlar – diş macunu – yangın tüpü – televizyon : TÜP
427 – Yatak – bilardo masası – bilardo ıstakası – yatak örtüsü : PİKE
428 – Kızılderili – kızılay çadırları – çadır – kamp alanı : ÇADIR
429 – Çantadan cüzdan çalma – parayı cebine koyan adam – yürüteç – bebeği yürüten aile : YÜRÜTMEK
430 – Beyaz at – su altında şnorkel – gözlüklü teyze : GÖZLÜK
431 – Rütbeler – üst araması – üstü açık araba – deniz kıyısı yat : ÜST
432 – Silahlı maymun – güvenlik görevlisi – takım elbiseli kadın : KRAVAT
433 – 14 Şubat – seni seviyorum – happy birthday – güneş : GÜN
434 – Binalar – yuvarlak taş lamba – dizayn edilmiş oda – zemin üstündeki insanlar : BETON
435 – Şort – harita – kısa şort giyen adam – üçgen şeklinde adalar : BERMUDA
436 – Sinema – çekim – röportaj – oscar ödülü : AKTÖR
437 – Kar – kardan adam – kar resimleri : KAR
438 – Bilardo oyunu – koliler – kafası yara bantlı ayı – koli bantlayan adam : BANT
439 – Dört farklı oje resmi : OJE
440 – Demir parmaklık – hapishane – hücre resimleri : HÜCRE
441 – Sim kart – sim kartlar – dudak resmi : SİM
442 – Sırtına kupa çektiren kadın – kahve içen adamlar : KUPA
443 – Demirci – tokat yiyen çocuk – dondurma – dövmeli adam : DÖVME
444 – Fabrika resmi – ev resmi – hastane resmi : BİNA
445 – Elektrik süpürgesi – küçük ev aletleri – çalılarda yatan adam – dilenci : FAKİR
446 – Tenis oynayan adam – araba tamircisi – garson – kurye : SERVİS
447 – Basket topu – paslı çarklar – paslı zincir – futbol taktik : PAS
448 – Tren – uçak – yürüyen insanlar – yol : ULAŞIM
449 – Yargıç – sakallı hoca – din adamı – üniversite mezunları : CÜPPE
450 – Kitap çıkartması – ürün etiketi – etiketli şişeler : ETİKET
451 – Fasülye – mercimek – leblebi : BAKLAGİL
452 – Alçı tavan resimleri – ayağı sargılı insan – eli sargılı insan : ALÇI
453 – Avuç içi ışık – lamba – trafik ışıkları – güneş ışığı : IŞIK
454 – Elleri üstünde kalkan çocuk – el kaldıran kadın – esneyen kadın – uçak : KALKMAK
455 – Yol yapan işçiler – çizgili yol – araba yolu : ASFALT
456 – Katlı otopark – araba park etmiş – bank – havuzlu park : PARK
457 – Yol ayrımı – Şıkları işaretleme – male female – zarf atmak : SEÇİM
458 – Elleri kafasında kadın – düşünen yaşlı adam – eli kafasında adam – eller ağzında kadın : ENDİŞELİ
459 – İlaç şişeleri – kadın dergisi – ocak – telefon resim çekinme : KAPAK
460 – Toprakta ayak izi – vazo yapan kadın – çamurda koşturanlar : ÇAMUR
461 – İguana – yılan – kurbağa – kaplumbağa : SÜRÜNGEN
462 – Ağaçın dört mevsim boyunca olan resimleri : MEVSİM
463 – Yüzü kırmızı noktalı çocuk – ateş ölçen çocuk – sarı gül – çiçekli balkon : ÇİÇEK
464 – Tornavida – gökyüzü – elleri havaya kaldıranlar – giriş kapısı : YILDIZ
465 – Gülen kadın – yüz dolar -yüzünü tutan kadın : YÜZ
466 – Sihir yapan adam – göz yanıltan resim – sihirbaz şapkası – birbirine bakan yaşlı kadın adam : İLLÜZYON
467 – Plaj voleybolu – voleybol oynayan insanlar : VOLEYBOL
468 – Kanlı eller – gölgeli eller – korkunç kız – palyaço surat : KORKU
469 – Ters açılan şemsiye – sörf – yelkenliler : RÜZGAR
470 – Kulplu beygir – atlama tahtası – bacaklarını açan kız : JİMNASTİK
471 – El arabası – tren – yolcu kabini : VAGON
472 – Yemek masası göbeğini tutan adam – tartıya çıkan kadın – terazi kiloları – dumbell kaldıran adam : AĞIRLIK
473 – Balık – ağaç – tabakta ızgara balık – ağacın meyvesi : PALAMUT
474 – Taş – kaslı adam – viski – ceviz : SERT
475 – 4 Farklı palyaço resmi : PALYAÇO
476 – Virgül işareti – makas – bıçak – pastiç : KESME
477 – Dere akan vadi – yatak odası – yatan kadın – su yatağı : YATAK
478 – Çim – pastırma – ekmek üzeri kırmızı sos : ÇEMEN
479 – Love the Beatles – pervane – ağlayan kızlar – vantilatör : FAN
480 – Rakı masası – içki içen adamlar – küvetteki sarhoş : İÇKİ
481 – Ateş eden polis – karabiber – kadının ağzında kırmızı biber – biber gazı : BİBER
482 – Eski araba – eski pikap – eski telefon – eski gitar : ESKİ
483 – Baklava – Osmanlı şerbeti – şerbet satan adam : ŞERBET
484 – Ayağını tutan çocuk – biber – ağzından alev çıkaran kadın – ağlayan kadınlar : ACI
485 – Kuraklık – Çiçek – vadi – kurak topraklar : EROZYON
486 – Şarap varilleri – variller – varillerin bulunduğu depo : MAHZEN
487 – Küvet – kayık – kayık tabak : TEKNE
488 – 93/1 – elektrik hatları – yemin töreni – elektrik şeması : DEVRE
489 – Süleyman Demirel – Turgut Özal – Bülent Ecevit – Alparslan Türkeş : SİYASET
490 – Ahşap – kesilmiş ağaçlar – Ahşap ev iskeleti : KERESTE
491 – Arabadaki sörf tahtaları – yiyecek dolu kaşıklar – yemek tarifi bıçak – ampul : TAHTA
492 – Garson – garson kız – Menüye bakan kadın – defter : SİPARİŞ
493 – Kızılderililer – Yamyamlar – ok atan insanlar – at üstündeki insanlar : KABİLE
494- Değerli taşlar- altın – gümüş – şeffaf taş : CEVHER
495 – İpin üstünden bisiklet – ip üstünde yürüyen adam – ip üstünde ayaklar : CAMBAZ
496 – Sakallı adam resimleri : SAKAL
497 – Boğa – Matador – Tavus Kuşu – Çıplak kaslı adam: ERKEK
498 – Koltuk – Oda – Mutfak – Gardolap: MOBİLYA
499 – Maden parçası – Elmas – Siyah kaya parçası – Ham Altın: CEVHER
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