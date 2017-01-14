Nasıl Yapılır ?

Turkcell Bip’ten Bedava 2 GB İnternet Nasıl Yapılır?


14 Ocak 2017
Yazar Tarık
1 Yorum
65,872 Kez Okundu

Turkcell’in salla kazan kampanyasından sonra çıkarttığı bu kampanyanın sonunda 2 GB internet kazanıyorsunuz. Yazımızda kampanyadan nasıl yararlanacağınızı kısaca anlatacağız.

Bu kampanyadan yararlanmak için;

  • Önce GNÇ kapsamına girmeniz gerekiyor. GNÇ’li olmak için de 18 – 25 yaş arasında olmanız gerekiyor.
  • GNÇ’li olduktan sonra yapmanız gereken uygulama mağazasından Turkcell Bip uygulamasını indirmeniz.
  • Uygulamayı indirdikten sonra numaranız ve şifrenizle uygulamaya giriş yapıyoruz.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol menüden “keşfet” seçeneğine tıklıyorsunuz.
  • Keşfet menüsünde “GNÇ” sayfası var. Buraya tıklayın.
  • Ardından da karşınıza gelen kısımda “mesaj gönder” butonuna tıklayın.
  • Mesaj gönder dediğiniz zaman karşınıza tıpkı Whatsapp’taki gibi bir yazışma ekranı gelecek. GNÇ’ye buradan hiçbir şey yaptığınıza dair fotoprafınızı gönderin. Herhangi bir fotoğraf atabilirsiniz.
  • Ardından telefonunuza mesaj gelecek. Bu mesajda haftalık 2 GB interneti kazandığınız ve en kısa zamanda kullanmaya başlayabileceğiniz yazacak.
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Turkcell’in son düzenlediği kampanyadan bu şekilde faydalanabilirsiniz.

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