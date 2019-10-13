Nasıl Yapılır ?

Facebook Yorum Kapatma Güncel Çözüm 2019

47 dakika önce
3 Yorum
Yazar Tarık
71.989 Kez Okundu

Facebook’ta paylaştığınız bazı gönderiler haddinden fazla yorum alabilir. Ya da yönettiğiniz bir sayfa veya grupta paylaştığınız içerikler çok fazla yorum alıyor olabilir. Böyle durumlar için Facebook yorum kapatma için oldukça işe yarar bir buton geliştirmiş. Bu yazımızda gönderilerinize yorum yapılmaması için yapmanız gereken işlemi anlatacağım.

Facebook’ta gönderilerinize yorum yapılmasını engellemek için;

  • Bunun için herhangi bir yerde fotoğraf, gönderi veya yer paylaşım yapmanız gerekiyor.
  • Bu adımı geçince ise yapmanız gereken gönderinin sağ üst köşesinde aşağı doğru bakan ok işaretine tıklayacaksınız.
  • Karşınıza çıkan menüde yazanlar size yardımcı olacak. Ancak gene de ben size kısaca anlatmak istiyorum. Burada “yorum yapmayı kapat” butonuna basacaksınız. Yorum yapmayı kapat dediğiniz zaman artık yorum yaz kutucuğu gönderinin altından kaybolacaktır.

    facebook yorum kapatma

    facebook yorum kapatma

Facebook’taki gönderilerinize yapılan bazı yorumlardan rahatsız olduysanız bu yöntemi kullanarak kökten çözüm üretebilirsiniz.

Facebook sayfanızda facebook yorum kapatma

Eğer sayfanızda yorum kapatmak istiyorsanız paylaştığınız gönderinin başlığının yanında aşağıya ok veya 3 nokta olabilir. Buraya tıklayarak üstteki işlemleri yaparak yoruma kapatabilirsiniz. Eğer tamamen yorumlara kapatmak istiyorsanız bunun için yapmanız gereken, sayfa ayarlarınızda yorumlara kapat seçeneğini aktif etmektir.

Bu seçenek sayesinde artık sayfanızda hiç bir gönderiye yorum yapılamaz. Bu sayfanızın aktifliğini azaltabilir fakat sizi sıkan veya zora sokan yorumlar varsa bunlardan kurtulmuş olursunuz. Seçim sizin 🙂

Facebook yorumlar konusunda halen sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yorum bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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3 Yorum

  • öyle bir buton yok yani üç noktaya tıklayıp ister düzenle de ister deme,orada yorum yapmayı kapat diye bir bölüm yok.yani bilgisayarda yok telefonda varmı bilmem

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    • merhaba, ekran görüntüsü iphone’da alınmıştır. her gönderiniz için oluşmayabilir ya da son güncellemelerle birlikte bu özellik kaldırılmış olabilir. Ya da her kullanıcı için daha sunulmamış olabilir.

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  • Gönderilerde “Yorum yapmayı kapatma” facebook gruplarında oluyor, ancak facebook sayfalarında olmuyor ? Çözümü nedir ?

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