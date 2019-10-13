Facebook’ta paylaştığınız bazı gönderiler haddinden fazla yorum alabilir. Ya da yönettiğiniz bir sayfa veya grupta paylaştığınız içerikler çok fazla yorum alıyor olabilir. Böyle durumlar için Facebook yorum kapatma için oldukça işe yarar bir buton geliştirmiş. Bu yazımızda gönderilerinize yorum yapılmaması için yapmanız gereken işlemi anlatacağım.

Facebook’ta gönderilerinize yorum yapılmasını engellemek için;

Bunun için herhangi bir yerde fotoğraf, gönderi veya yer paylaşım yapmanız gerekiyor.

Bu adımı geçince ise yapmanız gereken gönderinin sağ üst köşesinde aşağı doğru bakan ok işaretine tıklayacaksınız.

Karşınıza çıkan menüde yazanlar size yardımcı olacak. Ancak gene de ben size kısaca anlatmak istiyorum. Burada “yorum yapmayı kapat” butonuna basacaksınız. Yorum yapmayı kapat dediğiniz zaman artık yorum yaz kutucuğu gönderinin altından kaybolacaktır.

Facebook’taki gönderilerinize yapılan bazı yorumlardan rahatsız olduysanız bu yöntemi kullanarak kökten çözüm üretebilirsiniz.

Facebook sayfanızda facebook yorum kapatma

Eğer sayfanızda yorum kapatmak istiyorsanız paylaştığınız gönderinin başlığının yanında aşağıya ok veya 3 nokta olabilir. Buraya tıklayarak üstteki işlemleri yaparak yoruma kapatabilirsiniz. Eğer tamamen yorumlara kapatmak istiyorsanız bunun için yapmanız gereken, sayfa ayarlarınızda yorumlara kapat seçeneğini aktif etmektir.

Bu seçenek sayesinde artık sayfanızda hiç bir gönderiye yorum yapılamaz. Bu sayfanızın aktifliğini azaltabilir fakat sizi sıkan veya zora sokan yorumlar varsa bunlardan kurtulmuş olursunuz. Seçim sizin 🙂

Facebook yorumlar konusunda halen sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yorum bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.